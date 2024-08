Bratislavský samosprávny kraj začal s rekonštrukciou cesty v Tomášove, vodiči sa musia pripraviť na obmedzenia

Správca ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) začal s revitalizáciou úseku cesty II/510 v Tomášove v okrese Senec. Ako informuje hovorkyňa BSK Lucia Forman, práce realizujú v čiastočnej uzávierke so striedavou premávkou. Rekonštrukcia by mala byť hotová do troch mesiacov. Projekt je financovaný z prostriedkov Slovak Investment Holding a jeho cena je viac ako milión eur.

Na stavbe začínajú s recykláciou za horúca, čím župný správca ciest II. a III. triedy v Bratislavskom regióne nadviaže na úsek cesty, ktorý realizoval v roku 2022 medzi obcami Malinovo a Tomášov.

„V úseku cesty medzi Tomášovom a Malým Madarasom boli na vozovke vyjazdené koľaje a lokálne deformácie spevnených krajníc,“ priblížila Forman.

Predmetom stavby je vylepšenie parametrov cestného telesa, najmä zvýšenie únosnosti podložia a jeho stabilizácia technológiou recyklácie vozoviek za studena na mieste, recykláciou za horúca a výmenou asfaltových vrstiev vozovky cesty II/510. Vodičov žiadajú pri prejazde týmto úsekom o zvýšenú opatrnosť.