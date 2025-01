Parkovacia politika podľa primátora Valla prináša väčší poriadok do ulíc Bratislavy

Bratislavský parkovací systém PAAS preukázateľne zlepšuje dostupnosť parkovania pre rezidentov a prináša väčší poriadok do ulíc. Primátor hlavného mesta Matúš Vallo to uviedol v rozhovore pre agentúru SITA.

„Ukazujú to naše skúsenosti a aj spätná väzba od obyvateľov zo zaregulovaných zón v našom meste. Tam, kde je to možné a vhodné sa aj naďalej usilujeme zvyšovať parkovacie kapacity, napríklad aj výstavbou nových parkovacích domov,“ poznamenal.

Záchytné parkoviská

Pre dochádzajúcich a návštevníkov zriaďuje mesto záchytné parkoviská, ktorých využitie postupne rastie spolu s rozširovaním PAAS do ďalších častí mesta. „Môžeme tak robiť aj vďaka výnosom z PAAS, ktorý sa už minulý rok preklopil do plusových čísel a výnosy z neho sú transparentne cez fond na trvalo udržateľnú mobilitu reinvestované do parkovacích a dopravných riešení,“ dodal primátor.

V roku 2024 výnos fondu vo výške 2,2 milióna eur investovali napríklad do výstavby rezidentského parkovacieho domu na Dlhých dieloch, ktorý robia v súčinnosti s mestskou časťou Karlova Ves a ktorý by mal byť dokončený – ako prvý parkovací dom v rámci PAAS – v prvom štvrťroku tohto roka.

„Aktuálne nám z financií fondu mobility bežia projektové práce a povoľovacie procesy na parkovacie domy v Petržalke na Wolkrovej ulici a v Dúbravke na Saratovskej, rozpracovaný je aj projekt parkovacieho domu na Topoľčianskej ulici v Petržalke,“ priblížil Vallo.

Z fondu bola podľa neho spolufinancovaná aj kompletná úprava časti Trenčianskej ulice, vrátane chodníkov, zastávky MHD, debarierizácie, parkovacích miest či jazdných pruhov.

Parkovací dom pri ZOO

Pre vodičov dochádzajúcich do Bratislavy otvorili vlani v auguste pod Prístavným mostom nové parkovisko s kapacitou 106 parkovacích miest.

„Pokračujeme tiež v projektovaní a povoľovacích procesoch parkovacieho domu pri ZOO s plánovanou budúcou kapacitou 418 miest, vrátane prípravy ďalšieho parkoviska neďaleko pri budúcej zadnej bráne ZOO a budúcom zážitkovom centre vedy a planetáriu v Mlynskej doline,“ doplnil primátor.

Projektujú tiež záchytné parkoviská v blízkosti konečnej budúcej električkovej radiály v Petržalke na Janíkovom dvore. „V smere z diaľnice D1 na Zlatých pieskoch zasa pripravujeme záchytné a obslužné parkovisko v blízkosti lávky ku konečnej električky číslo 4,“ uzavrel Vallo.