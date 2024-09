Majitelia nákladných áut majú na výmenu tachografov už len tri mesiace. Čo sa stane, ak to nestihnú?

Ministerstvo dopravy upozorňuje vodičov a majiteľov nákladných áut na povinnosť vymeniť si tachografy za prístroje druhej generácie. Ak to nestihnú do konca roka, od 1. januára 2025 nebudú môcť jazdiť po cestách v rámci Európskej únie.

„Rád by som všetkých, ktorých sa táto povinnosť týka, poprosil, aby si to nenechávali na poslednú chvíľu, nech sa náhodou nestane, že to napokon nestihnú. Máme informácie o tom, že termíny na konci roka sa rýchlo míňajú. Na október ich je však stále dostatok,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž.

Povinnosť mať v nákladných autách nainštalované nové tachografy II. generácie zaviedla Európska únia. Ak ju majitelia nesplnia, ich nákladné autá nebudú môcť jazdiť po cestách v EÚ, stále však budú môcť vykonávať aspoň vnútroštátnu dopravu v Slovenskej republike, prípadne jazdiť v krajinách, ktoré nie sú členmi únie.