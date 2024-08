Lufthansa ešte nebude lietať na niektoré miesta na Blízkom východe, lety do Ammánu a Arbílu obnoví

Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa v piatok oznámila predĺženie pozastavenia letov na niektoré miesta na Blízkom východe. Lety do jordánskeho Ammánu a irackého Arbílu však od 27. augusta obnoví.

Lufthansa, do ktorej patria aj Austrian Airlines a Swiss, uviedla, že lety do Tel Avivu a Teheránu a späť nebudú v prevádzke do 2. septembra vrátane tohto dňa. Lety do a z Bejrútu zostanú pozastavené až do 30. septembra.

Spoločnosť zároveň uviedla, že pre lety do Arbílu bude využívať severný koridor v irackom vzdušnom priestore.

Viaceré letecké spoločnosti pozastavili lety na Blízky východ a z regiónu pre tamojšiu nestabilnú bezpečnostnú situáciu.