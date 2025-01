Letisko Bratislava vybavilo v roku 2024 takmer dva milióny cestujúcich, najviac sa lietalo do Turecka

Bratislavské Letisko M. R. Štefánika vybavilo v uplynulom roku 2024 spolu na príletoch a odletoch 1 948 008 cestujúcich, čo je oproti roku 2023 nárast o sedem percent.

Nárast o šesť percent

Ako agentúru SITA informovalo Letisko M. R. Štefánika, najviac cestujúcich odletelo a priletelo minulý rok do a z tureckej Antalye, Londýna či Milána-Bergama. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol o šesť percent počet letov a spolu sa na letisku uskutočnilo 28 098 vzletov a pristátí.

„K rastu počtu cestujúcich prispela vlani úspešná letná dovolenková sezóna, priame lety z Bratislavy do exotiky lietadlami kategórie E, a samozrejme, aj príchod nového leteckého dopravcu, s ktorým sa nám podarilo uzavrieť spoluprácu – Pegasus Airlines otvoril z Bratislavy pravidelné lety do Istanbulu a Antalye,“ cituje tlačová správa generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušana Novotu.

„S počtom 1,948 milióna vybavených cestujúcich sme tak dosiahli 5. najvyšší počet odbavených cestujúcich počas jedného kalendárneho roka v celej histórii letiska – vybavili sme o 134 348 cestujúcich viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom,“ dodal Novota. V roku 2023 vybavilo letisko 1 813 660 cestujúcich.

Najvyužívanejšie linky

Spomedzi najvyužívanejších leteckých liniek dominovali vlani na letisku v Bratislave turecká Antalya spolu s Londýnom. Do oboch destinácií, a z nich, bolo vybavených viac ako 200-tisíc cestujúcich. Za nimi nasledovali linky do Milána, Hurgady či Skopje. V letnej sezóne mohli využiť cestujúci z Bratislavy 39 pravidelných liniek a 40 charterových letov, počas zimy 2024/2025 zase 19 pravidelných liniek a 12 charterových letov do exotických letovísk.

Klienti cestovných kancelárií si počas roka volili z Bratislavy najčastejšie charterové lety do Antalye, Hurgady, ale aj do Larnaky na Cypre, tuniského Monastiru či Salalahu v Ománe. Medzi top pravidelné lety, na ktoré si cestujúci vedia zakúpiť letenku aj individuálne, sa zaradili odlety a prílety do/z Londýna, Milána-Bergama, Skopje, Dublinu či Malty.

Najsilnejší mesiac

Najsilnejším mesiacom roka 2024 sa stal júl, počas ktorého prešlo letiskom na príletoch a odletoch 327 686 cestujúcich. V júli minulého roka letisko zaznamenalo aj najsilnejší deň, 28. júla vybavili zamestnanci letiska až 12 602 prilietajúcich a odlietajúcich cestujúcich.

Bratislavské letisko minulý rok dosiahlo aj historický rekord. Počas júna vybavilo 246 003 pasažierov, čo je najvyšší júnový počet cestujúcich v celej 73-ročnej histórii letiska.

Najväčším leteckým dopravcom z hľadiska počtu odbavených cestujúcich za rok ostáva aj pre rok 2024 na letisku v Bratislave írsky dopravca Ryanair. Za ním nasledoval Smartwings a Wizz Air, charterový dopravca Air Horizont a tiež nový pravidelný dopravca Pegasus Airlines.

Spolupráce

V uplynulom roku sa bratislavskému letisku podarilo nadviazať spoluprácu s tureckým dopravcom Pegasus Airlines, ktorý otvoril v máji nové celoročné pravidelné lety do tureckého Istanbulu s možnosťou prestupu do ďalších regiónov Turecka, Blízkeho a Stredného východu či Ázie, aj sezónne lety do tureckej Antalye.

Rovnako sa uzavrela spolupráca s dopravcom Norwegian, ktorý spustí nové pravidelné lety z Bratislavy do Kodane od konca júna 2025.

Historicky po prvý raz sa podarilo počas zimného letového poriadku 2024 zabezpečiť prevádzku letov cestovných kancelárií až do 12 exotických destinácií. Odlety smerujú na ostrov Phuket v Thajsku, na Maurícius, do Dominikánskej republiky, Vietnamu či na Kubu, ale aj inými typmi lietadiel do Kataru, Bahrajnu, Dubaja, Salalahu a Maskatu v Ománe, na Zanzibar či do Egypta.

Nákladná letecká doprava

V roku 2024 zo vzletových dráh bratislavského letiska odlietalo, alebo na ne pristávalo, celkovo 28 098 letov. Rátajú sa sem všetky pohyby lietadiel – pravidelné, charterové lety, súkromné lety, tréningové lety, štátne lety, záchranárske lety, lety leteckých škôl a iné.

Výsledok je o šesť percent vyšší ako v roku 2023, kedy sa na letisku uskutočnilo 26 386 odletov a pristáti. V nákladnej leteckej preprave sa objem vybaveného nákladu nezmenil. Vybavených bolo 11 136 ton nákladu, pričom najväčším prepravcom je spoločnosť DHL.