Napriek poklesu percent by voľby vyhral Smer, v trojke najdôveryhodnejších lídrov strán je Šimečka aj Šutaj Eštok

Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici októbra, vyhrala by ich strana Smer-SD, ktorú by volilo 23,7 percenta voličov, čo predstavuje pokles o 1,2 percenta oproti predchádzajúcemu mesiacu. Strana Roberta Fica si udržuje najväčší volebný potenciál a s podporou nerozhodnutých voličov by mohla získať až 25,5 percenta hlasov.

Šesť strán v parlamente

Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry SANEP pre TA3, ktorý sa realizoval 15. – 21. októbra na reprezentatívnej vzorke 2 550 respondentov. Na druhom mieste by skončilo Progresívne Slovensko, ktoré si s 22,3 percenta hlasov polepšilo o 0,3 percenta. Strana má potenciál získať podporu až 25 percent voličov. Nasledovala by strana Hlas-SD, ktorá by s výsledkom 14,1 percenta hlasov získala o 0,7 percenta viac oproti minulému mesiacu a jej volebný potenciál je momentálne na úrovni 16 percent.

Celkovo by sa do parlamentu dostalo celkom šesť strán, aj KDH (6,9 percenta), SaS (6,1 percenta) a Republika (6 percent). Smer-SD by v Národnej rade SR obsadil 45 poslaneckých kresiel, Progresívne Slovensko 42 kresiel, a Hlas-SD 27 kresiel. KDH by si zabezpečilo 13 mandátov, SaS 12 a Republika 11.

Nerozhodní voliči

Pred bránami parlamentu by zostala vládna SNS, ktorej prejavilo priazeň 4,5 percenta opýtaných v prieskumu. Oproti minulému prieskumu však zaznamenala mierny nárast. Mimo parlamentu by zostalo aj hnutie Slovensko Igora Matoviča (štyri percentá), Demokrati (3,9 percenta), Aliancia-Szövetség (3,9 percenta) a Sme rodina (2,8 percenta).

Ak by sa parlamentné voľby konali v čase prieskumu, 18,1 percenta respondentov by si nebolo istých, ktorú stranu zvoliť, a ďalších 14,4 percenta by sa rozhodlo nevoliť. Celkovo by teda bolo rozhodnutých 67,5 percenta oprávnených voličov. Agentúra SANEP skúmala aj dôveryhodnosť lídrov jednotlivých strán.

Dôveryhodnosť lídrov

Najdôveryhodnejším politickým lídrom je predseda Smeru-SD a premiér Robert Fico, ktorému dôveruje 42 percenta respondentov. Druhé miesto pripadá lídrovi Progresívneho Slovenska Michalovi Šimečkovi s dôverou 35 percent opýtaných. Tretí je predseda Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorému verí 31 percent respondentov.

Predseda KDH Milan Majerský získal dôveru 25 percent, za ním nasleduje Branislav Gröhling z SaS s 22 percentami a Milan Uhrík z hnutia Republika, ktorému dôveruje 21 percent opýtaných. Nasledujú Krisztián Forró z Aliancie – Szövetség (18 percent) respondentov, Boris Kollár zo Sme rodina (15 percent), predseda SNS Andrej Danko (12 percent), Jaroslav Naď z Demokratov (deväť percent) a Igor Matovič z hnutia Slovensko (šesť percent).