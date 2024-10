Smer-SD a Progresívne Slovensko majú rovnakú podporu, skokanom mesiaca sú v prieskume matovičovci

Strana Smer-SD a hnutie Progresívne Slovensko (PS) majú rovnakú podporu. Vyplýva to z prieskum agentúry AKO pre TV Joj, ktorý sa uskutočnil medzi 8. až 17. októbrom, oba politické subjekty si oproti minulému mesiacu pohoršili a získali 21,3 percenta hlasov respondentov.

Tretie miesto si drží strana Hlas-SD s 15-timi percentami a na štvrté sa vyšvihlo hnutie Republika (6,8 %). Do parlamentu by sa ešte dostali aj Sloboda a Solidarita (6,5 %), KDH (6,2 %) a tiež skokan mesiaca Matovičova koalícia Slovensko, Kresťanská únia a za Za ľudí, ktorá si polepšila o dve percentá. Tesne pod piatimi percentami sú Slovenská národná strana (SNS) a Demokrati.

Keďže národniari by sa do parlamentu nedostali a Smer-SD a Hlas-SD by mali spolu iba 70 mandátov na vznik vládnej koalície by im chýbalo minimálne šesť poslaneckých kresiel.

Politická strana Október September Rozdiel Smer-SD 21,3 % 22,8 % -1,5 % Progresívne Slovensko 21,3 % 22,4 % -1,1 % Hlas-SD 15,0 % 15,1 % -0,1 % Republika 6,8 % 5,6 % +1,2 % Sloboda a Solidarita (SaS) 6,5 % 6,4 % +0,1 % KDH 6,2 % 6,8 % -0,6 % Koalícia Slovensko, Kresťanská únia a Za ľudí 5,9 % 3,9 % +2,0 % SNS 4,8 % 4,9 % -0,1 % Demokrati 4,7 % 4,9 % +0,2 % Maďarská aliancia 3,4 % 3,7 % -0,3 % Sme rodina 2,6 % 2,6 %

