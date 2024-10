Smer-SD dopláca na Ficovu rétoriku aj konsolidáciu. Preferencie strany budú podľa politológa klesať, a to v prospech Republiky

Dá sa očakávať, že preferencie Smeru-SD budú klesať, a to v prospech hnutia Republika. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Tomáš Koziak. Posledný prieskum agentúry AKO pre TV JOJ nameral Smeru-SD a Progresívnemu Slovensku rovnaký výsledok, a to 21,3 percenta.

„Ukázalo sa, že po zmene rétoriky Roberta Fica pred niekoľkými rokmi, keď odišiel Hlas, sú Smer a Republika spojenými nádobami. Ako klesal Smer, rástla Republika, a ako rástol Smer, klesala Republika. Voliči týchto strán sú veľmi podobní,“ poukázal politológ.

Voličský potenciál bude prirodzene klesať

Ako ďalej dodal, voličský potenciál Smeru-SD bude prirodzene klesať aj v súvislosti s dopadom konsolidačných opatrení, ktoré sa naplno prejavia na budúci rok a ľudia ich pocítia. Ďalší preferenčný nárast Progresívneho Slovenska bude podľa Koziaka závisieť od toho, ako sa bude hnutie prezentovať.

„Progresívne Slovensko začalo rásť po tom, ako Šimečka „pritvrdil“ svoj slovník a začal byť ostrejším politickým oponentom Roberta Fica. Toto zrejme voliči od neho očakávali. Pokiaľ pôjde hnutie po tej linke, tak zrejme bude rásť,“ poznamenal.

Koalícia poskočila preferenčné vpred

Podľa prieskumu by mal Hlas-SD 15 percent, ďalšia by bola Republika so ziskom 6,8 percenta, za ktorou by nasledovali strany SaS (6,5 percenta), KDH (6,2 percenta) a koalíciu Slovensko, Kresťanská únia a Za ľudí by volilo 5,9 percenta opýtaných. Koalícia poskočila preferenčne dopredu, keď ešte v septembri jej prieskum AKO nameral 3,9 percenta.

„Igor Matovič má svoju zhruba päťpercentnú voličskú základňu. Odhliadnuc od jeho výkonu ako predsedu vlády a toho, ako nedokázal vychádzať s politickými partnermi. Ako opozičný politik má „drive“, to mu nemožno uprieť. Je to typ politika, ktorý je svojou rétorikou vlastne veľmi podobný Robertovi Ficovi. Je veľmi dôrazný, veľmi nekompromisný a existuje skupina voličov, ktorí toto dokážu oceniť,“ komentoval Koziak.

Pokles v prospech hnutia Republika

Slová politológa o nástupe poklesu preferencií strany Smer-SD v prospech hnutia Republika potvrdzuje aj vo štvrtok zverejnený prieskum agentúry SCIO, podľa ktorého by voľby vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 18,7 percenta hlasov.

Druhý by bol Smer-SD, ktorý by volilo 14,6 percenta opýtaných, a prvú trojku uzatvára Hlas-SD s podporou 11,2 percenta. Vysoko v prieskume skončilo hnutie Republika, ktoré by volilo 10,3 percenta respondentov. Ďalšími v poradí sú strany Sloboda a Solidarita (5,90 %), hnutie Slovensko (5,80 %), Kresťanskodemokratické hnutie (5,30 %) a Sme rodina (5,10 %).