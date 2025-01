Nájsť nového šéfa katastrálneho úradu je veľmi náročné, tvrdí Takáč

Vláda zatiaľ nominanta na nového predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK) nenašla. Pred začiatkom utorkového rokovania vlády to médiám povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.

„Spoločne hľadáme náhradu. Nie je to jednoduché, lebo vidíte ten lynč, ktorý je. Aj sme oslovili viacerých schopných manažérov, ktorí povedali, že určite v takejto dobe, v takejto situácii, pri takomto opozičnom lynči do tohto nepôjdu,” povedal médiám Takáč s tým, že nájsť nového šéfa katastrálneho úradu je veľmi náročné. Opakovane ubezpečil, že dáta katastra nehnuteľností boli zachránené, boli zálohované, a to viackrát cez rôzne inštitúcie.

Predseda katastrálneho úradu Juraj Celler sa v pondelok 20. januára vzdal funkcie. Spravil tak pre zachovanie stability a dôveryhodnosti inštitúcie. Celler odstúpil v reakcii na hackerský útok na kataster nehnuteľností a na rezignáciu ho vyzval premiér Robert Fico.

Podľa Takáča, Celler odstúpením z funkcie vyvodil osobnú zodpovednosť. „Myslím si, že budú všetci prekvapení, keď zverejníme niektoré údaje z pohľadu fungovania katastra za predchádzajúceho tri a pol roka, hlavne nečinnosť tejto inštitúcie,” doplnil šéf rezortu pôdohospodárstva. Detailne sa pre prebiehajúce vyšetrovanie vyjadriť nechcel.