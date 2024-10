Na Spiši úradovali presilovky, v nich kanadský topstrelec Andrusiak (video)

Nová extraligová sezóna má za sebou 12 kôl a tabuľka sa začína podobať na tú spred roka. Aspoň čo sa týka jej vrchných poschodí.

Hokejisti Spišskej Novej Vsi zvládli aj šiesty domáci zápas a po pohodlnom víťazstve 5:1 nad hráčmi Banskej Bystrice majú na čele už štvorbodový náskok pred Košicami.

Tie potvrdili, že sú najlepší tím na klziskách súperov, keď po šiesty raz vyhrali vonku a druhýkrát v Michalovciach (4:2).

Idú jej

Spišská Nová Ves „vybavila“ zápas proti Banskej Bystrici takpovediac za 17 minút. A môžu za to presilové hry, ktoré náramne idú Spišiakom v tejto sezóne.

Najprv dvakrát udrel v početnej výhode Stephen Harper a po ňom pridal dva presilovkové góly aj ďalší Kanaďan Zack Andrusiak.

Ten druhý až v závere druhej tretiny za stavu 3:1. A keď v tretej tretine Juraj Majdan pridal piaty gól „rysov“, bolo definitívne rozhodnuté.

Vedie produktivitu

„Súper bol vylučovaný a my sme ho za to potrestali. Máme vysokú štatistiku využitia presiloviek, robia nám body. Dúfam, že to budeme držať čo najdlhšie a tiež, že zlepšíme aj hru v rovnovážnom stave,“ povedal Majdan. Zatiaľ čo on a Harper majú v tejto sezóne po tri strelené góly, ich spoluhráč Andrusiak o desať viac.

Šikovný Kanaďan vedie tabuľku strelcov s 13 gólmi aj produktivity s 21 bodmi. „Využívame presilovky a veľmi si nimi pomáhame. Samozrejme, je to dobrý pocit, že strieľam góly. Podstatné však je, že šliape celý tím a ja sa v tom snažím pomáhať čo najviac,“ skonštatoval Andrusiak, cituje ho denník Šport.

Najväčšie prekvapenie kola

Dvanáste kolo prinieslo aj dva nečakané výsledky. Slovan po cennom triumfe v Košiciach (4:3 pp) nestrelil v Nových Zámkoch ani gól a u posledného tímu tabuľky prehral 0:2.

Možno ešte väčšie prekvapenie sa zrodilo v Nitre, kde úradujúci majster nestačil na Trenčín 1:4. Pritom hostia nastúpili už bez odvolaného trénera Ernesta Bokroša ako aj zranených útočníkov Tomáša Záborského, Filipa Ahla a Jozefa Baláža.

Lotyšský brankár Trenčína Gustavs Grigals vo svojej extraligovej premiére previedol 36 zákrokov s úspešnosťou vyše 97%.

Nový impulz

„Trenčín odvolal trénera a mužstvo vždy dostane nový impulz. Bolo vidieť, že do toho dávajú všetko, boli maximálne bojovní, dohrávali súboje a hrali jednoduchý hokej. V niektorých momentoch bol Trenčín v tom zanietení nad nami. To bol aj dôvod toho, prečo sme sa nepresadili,“ zhodnotil tréner Nitry Andrej Kmeč na klubovom webe.

Dočasný kouč Trenčanov Pavol Mihálik skonštatoval: „Toto víťazstvo si veľmi vážime. Pracovali sme na ňom veľmi dlho, chlapci podali obetavý výkon. Bol to tímový výkon, všetci hrali to, čo sme si povedali a výsledok sa dostavil.“