Slovan Bratislava doplnil tím o zvučné meno, Ortega nastúpi už proti Novým Zámkom

HC Slovan Bratislava sa dohodol na kontrakte do konca sezóny s 30-ročným americkým útočníkom Austinom Ortegom, ktorý predtým naposledy pôsobil v tíme EHC Red Bull Mníchov.

Slovanisti v piatok ešte bez Ortegu zvíťazili v Košiciach 4:3 po predĺžení a v nedeľu sa predstavia už aj s novou posilou v Nových Zámkoch.

Skúsenosti zo Švédska aj Nemecka

V lete 2018 sa rozhodol pre odchod do Európy a upísal sa poprednému švédskemu tímu Växjö Lakers. Ešte pred koncom sezóny prestúpil do tímu Eisbären Berlín v nemeckej DEL. V nasledujúcich piatich sezónach sa zaradil medzi najproduktívnejších hráčov a playmakerov najvyššej nemeckej súťaže, prvé dve sezóny v Berlíne a ostatné tri roky v konkurenčnom EHC Red Bull Mníchov. Počas tohto obdobia zaznamenal takmer jeden kanadský bod na zápas (celkom 224 bodov v 257 zápasoch).

Doteraz svoj najlepší hokej hral Ortega v sezóne 2022/2023 v Mníchove. Na jej začiatku nastúpil v hokejovej Lige majstrov aj na dva zápasy proti Slovanu. Sezónu zakončil so 69 bodmi na svojom konte ako druhý najproduktívnejší hráč celej súťaže za svojim spoluhráčom z útoku Yasinom Ehlizom a čo bolo podstatnejšie, ziskom majstrovského titulu pre Red Bull Mníchov. Vlani odohral Austin za Mníchov 56 zápasov, v ktorých si pripísal 38 bodov a stále patril medzi najproduktívnejších hráčov Mníchovčanov, ktorým sa však sezónu ako obhajcovi titulu prílš nevydarila.

Zaujímavý pôvod

Ortega má zaujímavý pôvod. Jeho otec je Mexičan a matka Filipínka. Napriek tomu, že hokej bol pôvodne v ich rodine neznámym športom, synove úspechy získali pre tento šport celú rodinu. V kabíne mu nikto nepovie inak ako „Tegs“, čo je zjavne skratka z jeho priezviska.

So spomenutým Jakom Guentzelom, ktorý medzitým od roku 2016 odohral vyše 400 NHL zápasov za Pittsburgh Penguins, zostali kamarátmi, odkedy bývali spolu na izbe počas štúdií na univerzite v Nebraske. Na ľade vytvorili obávanú útočnú dvojicu, ktorá dokázala spolu hrať poslepiačky.

Bol o neho veľký záujem

Angažmán Austina Ortegu je ďalším manažérskym úspechom generálneho manažéra HC Slovan Lukáša Havlíčka, ktorý sa teší z príchodu tohto hráča do Slovana: „O Austina bol v Európe veľký záujem, sme radi, že sme ho získali práve my do Slovana. Jeho dynamika a herná inteligencia je na najvyššej možnej úrovni. Verím, že bude pre naše mužstvo prínosom.“

„Som absolútne nadšený, že sa môžem pripojiť k takej skvelej organizácii, ako je Slovan. Už sa neviem dočkať prvého zápasu. Na Bratislavu, fanúšikov a klub ako taký som počul iba samé dobré veci. Keď som sa dozvedel o možnosti hrať za Slovan, moje rozhodovanie nemohlo byť ľahšie,“ odkázal fanúšikom Slovana Austin Ortega.

Už v nedeľu pripravený

Ortega priletel do Viedne v piatok podvečer a následne sa presunul do Bratislavy. V sobotu by už mal byť na tréningu a ak sa nič nepredvídané nestane, svoj zápasový debut v drese Slovana a v najvyššej slovenskej súťaži si odkrúti v nedeľu na ľade Nových Zámkov. Keďže jeho obľúbená osmička je pochopiteľne obsadená, na svoj dres v Slovane si vybral číslo 88. Doma sa po prvý raz predstaví fanúšikom v nedeľu 27. októbra od 17:00 h proti HK DuklaTrenčín.