Spišská Nová Ves je opäť na čele, Košice vypredali Steel arénu, ale prehrali

Hokejová extraliga mala na programe posledné 11. kolo prvej štvrtiny súťaže a Liptovský Mikuláš sa konečne dočkal víťazstva v riadnom hracom čase.

Na domácom ľade zdolal Trenčín 3:2 presilovkovým gólom Alexandra Avcina. O prvom triumfe Slovana nad Košicami (4:3) od februára 2023 rozhodol pred vypredanou Steel arénou (8347 divákov) v predĺžení Richard Pánik.

O víťazstvo Banskej Bystrice v Nitre rovnako v predĺžení sa postaral kanadský obranca Gabriel Chicoine.

Spišiaci doma stále víťazní

Spišská Nová Ves tretíkrát hrala v domácom prostredí o prvé miesto v tabuľke a tretíkrát to zvládla. Po Poprade (4:3) a Košiciach (6:4) aj tretie východniarske derby ovládli Spišiaci, tentoraz suverénne 5:1. A to ešte v polovici stretnutia s Michalovcami prehrávali 0:1.

Do konca druhej tretiny však prišla otočka na 2:1 a v tretej tretine tri góly znamenajúce najvýraznejšie víťazstvo v sezóne. Ďalšia zaujímavá štatistika hovorí o tom, že Spišiaci z deviatich víťazstiev museli až osemkrát otáčať skóre, keď inkasovali ako prví.

„Katastrofálni sme boli v prvej tretine. Prvých desať minút sme hrali zle a opakuje sa to každý zápas. Potom to vždy otáčame a to sa nedá celú sezónu,” povzdychol si kapitán “rysov” Branislav Rapáč aj pre denník Šport a po chvíli dodal: “Mali sme spočiatku problém so založením presiloviek, ale potom nám to nejako napadalo a zvládli sme to. Proti Michalovciam to stále má šťavu. Zápas mal potrebnú emóciu aj kvalitu. Bodaj by to takto pokračovalo.”

Majdan si otvoril strelecký účet

Prvé dva góly v sezóne strelil Rapáčov spoluhráč z prvého útoku Spišskej Novej Vsi Juraj Majdan. Práve on nakopol domácich presilovkovým zásahom na 1:1. Na konte má aj osem asistencií.

„Veľmi ťažký zápas, súper hral veľmi dobre v rovnovážnom stave 5 na 5, ale idú nám presilovky. Nechcem to zakríknuť, dúfam, že v tom budeme pokračovať. Michalovce hrajú agresívny hokej. Dali nám presilovky a my sme to využili,” zhodnotil Majdan.

Príliš veľa trestov

Michalovce mali v zápase až 12 dvojminútových trestov a celkovo sú s 283 minútami najtrestanejším tímom v súťaži. V čom vidí dôvody tohto stavu tréner Tomek Valtonen?

„Ak by sme brali do úvahy len dvojminútové tresty, sme na treťom mieste, ale je ich, samozrejme, priveľa. Neviem, prečo je to tak. Bavíme sa s hráčmi o disciplíne a stále to nepomáha. Aj v tomto zápase sme dostali tri góly v oslabení. Musíme na tom zapracovať,” skonštatoval Valtonen.