Na Slovensko by malo prísť ešte ďalších 11 stíhačiek F-16, tvrdí minister Kaliňák – FOTO

Na budúci rok by malo na Slovensko prísť ešte 11 stíhačiek F-16. Aktuálne máme tri lietadlá zo 14, pričom zvyšné lietadlá by mali byť dodávané postupne do druhého kvartálu budúceho roka.

Slovenská republika bude disponovať dvomi verziami F-16 Block 70, a to modelom s označením C, ktorý je jednomiestny, a modelom s označením D, ktorý je dvojmiestny. Prvé dve jednomiestne nadzvukové lietadlá F-16 so slovenským znakom a s označením 1002 a 1003 prišli na Slovensko 22. júla.

Najlepšia verzia na trhu

Ich príchod sprevádzal slávnostný ceremoniál, na ktorom sa predstavitelia rezortu obrany zhodli, že dodaním stíhačiek F-16 sa pre Slovensko začína nová éra nadzvukového letectva. Tretia stíhačka F-16 Block 70, rovnako vo verzii C, s označením 1004 priletela 12. decembra.

Lietadlá na Slovensko prileteli z amerického mesta Greenville v štáte Južná Karolína, kde sídli výrobca týchto lietadiel spoločnosť Lockheed Martin. Verzia lietadiel F-16, ktorou bude Slovensko disponovať, patrí súčasne k najlepšej, ktorá sa aktuálne nachádza na trhu, a SR je prvou európskou krajinou, ktorá bude mať najnovšiu verziu Fighting Falcon.

Nákup ďalších stíhačiek

Všetky tri lietadlá pritom dosadli na vojenskom letisku v Kuchyni, kde budú dočasne umiestnené, a to až do času, kým nebude zrekonštruované letisko Sliač. Medzičasom dobudovanie letiska Sliač zostalo len v réžii ministerstva obrany. Stalo sa tak po dohode s Agentúrou NATO pre podporu a obstarávanie (NSPA).

Strategické vojenské letisko Sliač totiž ministerstvo potrebuje čo najrýchlejšie zrekonštruovať, aby bolo pripravené pre potreby lietadiel F-16. Slovensko tak príletom nových lietadiel bude podľa slov rezortu obrany v najbližších desaťročiach disponovať tým najvyšším štandardom bezpečnosti vzdušného priestoru. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) sa súčasne vyjadril, že uvažuje o nákupe ďalších štyroch kusov stíhačiek.