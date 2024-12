Kaliňák: Vojna na Ukrajine znamená pre bezpečnosť Slovenska viacero výziev

Vojna na Ukrajine znamená pre bezpečnosť Slovenska viacero výziev. V relácii V politike televízie Ta3 to skonštatoval minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD). Pripomenul, že Slovensko odovzdalo na Ukrajinu viacero kusov vojenskej techniky a tiež muníciu, a teda ministerstvo obrany potrebuje doplniť tieto veci.

„Ukrajina sa nikdy nepresťahuje medzi Nemecko a Švajčiarsko, vždy bude mať najväčšiu hranicu s Ruskou federáciou,“ poznamenal na margo riešenia konfliktu u nášho východného suseda.

Chcú zvýšiť efektivitu výdavkov

Slovenský minister obrany zdôraznil, že v tomto konflikte je Rusko agresorom, no je toho názoru, že rokovania o mieri by boli pre Ukrajinu výhodnejšie v minulosti, než ako sa javia dnes. Aj skončenie vojny bude podľa neho znamenať výzvy, na ktoré bude Slovensko musieť reagovať.

Kaliňák sa vyjadril aj k blížiacemu sa nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho výzvam na zvýšenie výdavkov na obranu v členských štátoch Severoatlantickej aliancie. „Požiadavka na zvýšenie je tu dlhodobo,“ poznamenal a dodal, že by chceli ísť cestou zvýšenia efektivity prostriedkov, ktoré vynakladáme už v súčasnosti.

Slovensko je podľa neho silné vo výrobe určitých druhov vojenskej techniky, dodal, že sú tu i rôzne firmy či startupy, ktoré sa venujú dronom. „Netvrdím, že sme (rezort obrany) priorita, ale s tým, čo máme k dispozícii, sa snažíme zabezpečiť obranu Slovenska. Keď bude problém, prihlásime sa,“ uviedol na margo prostriedkov pre svoj rezort.

Pripustil, že ako minister obrany si vie predstaviť navýšenie prostriedkov pre svoj rezort, no zdôraznil, že je realista a uvedomuje si stav verejných financií na Slovensku. Dodal, že na stole je diskusia o tankoch, pripomenul, že na SR sú už tri stíhačky F-16 a ďalšie dve by podľa jeho slov mali doraziť v prvom polroku budúceho roka. Následne by mali prísť ďalšie štyri.

Ochrana vzdušného priestoru

Kaliňák verí, že v budúcom roku by SR mohla začať preberať ochranu svojho vzdušného priestoru. Usilujú sa tiež o budovanie vrtuľníkového letectva.

Medzi priority svojho rezortu v budúcom roku zaradil napríklad pokračovanie výstavby nemocnice v Prešove. Taktiež avizoval zámer predstaviť nové zákony o obranných silách, konkrétne o záložnom vojsku, čím by chceli obyvateľstvo väčšmi zapojiť do obrany vlasti.

Očakáva, že v medzirezortnom pripomienkovom konaní by sa mohla nová legislatíva objaviť začiatkom nového roka. Kaliňák tiež v relácii uviedol, že by radi spolupracovali aj s rezortom školstva na obnove, respektíve posilnení predmetov v školách, kde by sa žiaci mohli naučiť, ako reagovať v krízových situáciách, prípadne by sa naučili podávať prvú pomoc.