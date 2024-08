Na sídlisku Podhradová v Košiciach premieňajú výmenníkovú stanicu na komunitno-pastoračné centrum gréckokatolíckej cirkvi (foto)

Na sídlisku Podhradová v Košiciach premieňajú starú výmenníkovú stanicu na komunitno-pastoračné centrum gréckokatolíckej cirkvi. Cieľom nie je postaviť len chrám, ale aj získať priestory pre stretnutia komunity, a to ako veriacich, tak aj ďalších ľudí zo sídliska.

Pre agentúru SITA to uviedol administrátor gréckokatolíckej farnosti Košice-Sever a podpredseda Komisie pre masmédiá Košickej eparchie otec Tomáš Miňo.

Vznik myšlienky

Priblížil tiež, že potreba vytvorenia takéhoto priestoru vyplynula z rozrastania spoločenstva veriacich. Vysvetlil, že v minulosti, v 90. rokoch, bola v Košiciach len jedna gréckokatolícka farnosť v Starom meste. Na sídlisku Podhradová postavili na sklonku 90. rokov rímskokatolícky kostol sv. Ondreja, ktorý užívali aj gréckokatolícki veriaci a dochádzal tam kaplán práve z farnosti v Starom meste.

„Postupom rokov sa začalo spoločenstvo, kam na začiatku prichádzalo zopár ľudí, možno štyridsať, rozrastať do takej podoby, že v nedeľu máme pravidelne do 120 ľudí,“ vraví otec Tomáš.

Dodáva, že veriaci majú potrebu, či už sa niekedy pozhovárať s kňazom, alebo sa stretnúť ako spoločenstvo, a venovať sa nielen duchovným, ale i spoločenským potrebám. „A práve preto vznikla tá myšlienka,“ ozrejmil.

Pohľad na priečku medzi kaplnkou a komunitnou miestnosťou, kde by mali byť v budúcnosti dvere v komunitno-pastoračnom centre gréckokatolíckej cirkvi. Košice, 6. august 2024 Foto: SITA/Katarína Lörincová.

Chátrajúci výmenník

Výmenník sa im podarilo získať od mesta do nájmu, a to na 15 rokov, pričom jestvuje i možnosť predĺženia. „Keď sme hľadali tu v Košiciach, respektíve na sídlisku Podhradová, tak všetci vieme, že na sídlisku sa ťažko niečo stavia, lebo je tu zástavba a málo zelene. A my sme nechceli uberať mestu zeleň,“ vysvetlil s tým, že chátrajúci výmenník si vyhliadol ešte jeho predchodca.

Budova však bola do značnej miery zanedbaná. S požiadavkou sa obrátili na mesto, kde riadne prešla i mestským zastupiteľstvom. Budova výmenníka má temer 240 metrov štvorcových. Vo vnútri budú po rekonštrukcii dve hlavné miestnosti.

Jednou bude kaplnka, druhou komunitná miestnosť. „Objekt je projektovaný tak, aby v prípade potreby bolo možné rozšíriť ho,“ vysvetľuje gréckokatolícky kňaz.

Priznaná tehlová stena, pod ktorou by mal byť oltár v komunitno-pastoračnom centre gréckokatolíckej cirkvi. Košice, 6. august 2024 Foto: SITA/Katarína Lörincová.

Multifunkčný priestor

V priečke oddeľujúcej kaplnku od komunitnej miestnosti budú veľké dvere, a keď to bude potrebné, napríklad pri nedeľnej liturgii, ich otvorením sa priestor bude dať rozšíriť. Priestor by teda mal byť multifunkčný. Otec Tomáš uviedol, že variovať sa budú dať aj lavice v priestore. Za oltárom v kaplnke bude vidno i pôvodnú tehlovú stenu.

„To je taká zaujímavosť. Všade, kde sme dávali dole omietku, nikde neboli pekné tehly,“ vysvetlil s tým, že na ostatných stenách boli tehly rôzne pomiešané. S architektkou sa rozhodli, že danú stenu zachovajú.

„Priestor nemá zakrývať to, že je to kotolňa,“ zdôraznil s tým, že chcú priznať industriálne materiály. „Má symbolizovať trochu aj hrob človeka. Chrám bude zasvätený Kristovmu vzkrieseniu, a na tejto stene bude Ježiš Kristus akoby vychádzajúci z hrobu,“ priblížil.

Pohľad na starú výmenníkovú stanicu, ktorú zmenia na komunitno-pastoračné centrum gréckokatolíckej cirkvi. Košice, 6. august 2024. Foto: SITA/Katarína Lörincová.

Svojpomocná výroba

Pred stenou bude postavený oltár. Poniektoré súčasti mobiliáru, ako napríklad oltár, si plánujú vyrobiť svojpomocne, rovnako aj žertevník či diakonník. Lavice do kaplnky však budú recyklované. Získali ich z jednej farnosti pri Sobranciach. Zatiaľ ich majú uskladnené a spočiatku ich budú používať v takom stave, v akom sú, no časom by ich podľa otca Tomáša mali upraviť.

Otec Tomáš zdôraznil, že museli absolvovať stavebné konanie a zmeniť i účel budovy z kotolne na spoločenské priestory. Práce sa začali odstraňovaním starých technológií ako kotly, zásobníky na vodu či rôzne rúry a káble.

Obmedzené prostriedky

„Keď sa nám to podarilo, zistili sme, že potrebujeme riešiť akútny stav strechy. Museli sme vymeniť odkvapy, aby nám nezatekalo priamo na múry,“ pokračuje kňaz a dodáva, že sa zbavili i vlhkosti. Postupovali pomaly, keďže nikdy nevedeli, na čo budú mať prostriedky. „Robíme len toľko, koľko máme aktuálne peňazí,“ vraví.

Obili omietky a vymenili aj okná, spravená bola aj elektroinštalácia a podlahové kúrenie. Otec Tomáš zdôraznil, že všetko robia tak, aby to bolo cenovo dostupné i kvalitné, no nejde o horibilné sumy. „Momentálne sme v štádiu, že už máme jednu časť vymaľovanú a bude sa klásť dlažba,“ dodal.

Pohľad na priestor, kde by mala byť komunitná miestnosť v komunitno-pastoračnom centre gréckokatolíckej cirkvi. Košice, 6. august 2024 Foto: SITA/Katarína Lörincová.

Zbierka na stavbu centra

Cena prác sa mala pohybovať na úrovni 180-tisíc eur, no otec Tomáš podotkol, že mnoho vecí si robia svojpomocne a usilujú sa šetriť, výsledná cena by sa teda mohla pohybovať niekde medzi 100-tisíc až 120-tisíc eur. Zdôraznil, že mnoho závisí aj od cien materiálov.

„Využívame ľudský potenciál, pretože vo farnosti máme aj šikovných remeselníkov, dokonca aj architektka je z našej farnosti, stolár je z našej farnosti,“ vymenúva.

Dosiaľ bolo preinvestovaných približne 75-tisíc eur. Rekonštrukčné práce realizujú z vlastných zdrojov, čiže zdrojov farnosti. Otec Tomáš vysvetlil, že mávajú mesačné zbierky na financovanie stavby centra.

Dotácie

„V nedeľu po tejto zbierke sa snažíme spraviť nejaký deň otvorených dverí, aby ľudia videli, čo sa nám podarilo spraviť za tieto peniaze,“ doplnil.

Zdôraznil ale, že financovanie prác by nebolo možné len samotnými zbierkami, a teda píšu i projekty na získanie dotácií a grantov. Doplnil, že boli podporení aj rôznymi finančnými darmi, či už od organizácií zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

„Keďže sme zistili, že strecha je v takom stave, že ju potrebujeme zatepliť, aby nám nevznikla kondenz, tak sme písali projekt na ministerstvo financií, ktorý nám bol schválený,“ vraví. Dodal, že poniektoré iné projekty im ale nevyšli.

Budovanie komunity

Prerobený výmenník by mal po dokončení slúžiť gréckokatolíckej komunite na sídlisku Podhradová, no otec Tomáš zdôraznil, že nechcú, aby bola komunita vyslovene pre veriacich, ale aj pre ďalších obyvateľov sídliska.

Cieľom je, aby sa v prerobenom výmenníku stretávali napríklad aj rodičia s deťmi či starší ľudia. Poukázal, že v blízkosti výmenníka je detské ihrisko, ktoré by mohli využiť. Centrum by mohlo slúžiť aj na stretnutia mládeže.

„Plánujeme tu mať možno nejaké filmové večery a podobne,“ dodal. Priestor by chceli dokončiť čo najskôr, aby sa mohli pustiť do budovania komunity. „Teraz máme pred sebou tú jednoduchšiu časť – vybudovať priestor, kde sa budeme stretávať, ale veľakrát je oveľa ťažšie budovať tú komunitu a spoločenstvo veriacich. A cirkev je o tom spoločenstve,“ skonštatoval gréckokatolícky kňaz.

Dodal, že by radi vybudovali komunitu ľudí, ktorí sa o seba budú môcť oprieť. Otvorenie centra je v súčasnosti naplánované na 15. septembra.