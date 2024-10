Španieli vyšlú dve vojenské lietadlá na evakuáciu svojich občanov z Libanonu, oznámila to ministerka obrany Roblesová

Španielsko vyšle dve vojenské lietadlá na evakuáciu 350 španielskych občanov z Libanonu. Oznámila to španielska ministerka obrany Margarita Roblesová. Dodala, že lietadlá do Libanonu odletia vo štvrtok, „ak to podmienky vo vzdušnom priestore dovolia“.

Toto oznámenie prišlo deň po tom, ako španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares vyzval Španielov v Libanone, aby opustili krajinu. Zároveň apeloval na Izrael, aby zastavil svoje útoky.

Španielsko má v Libanone 676 vojakov nasadených v rámci mierovej misie Organizácie Spojených národov.