Izraelská armáda sa v Libanone pustila do obmedzenej pozemnej operácie proti Hizballáhu

Izraelská armáda uviedla, že začala „obmedzenú, lokalizovanú a cielenú“ pozemnú operáciu proti Hizballáhu v južnom Libanone. Tvrdí tiež, že pokračuje v ostreľovaní oblastí blízko hraníc a v náletoch na hlavné mesto Bejrút. Referuje o tom web The Guardian.

„Izraelské obranné sily začali s obmedzenými, lokalizovanými a cielenými pozemnými náletmi na základe presných spravodajských informácií proti teroristickým cieľom a infraštruktúre Hizballáhu v južnom Libanone,“ uviedla armáda v utorňajšom vyhlásení na platforme X.

„Tieto ciele sa nachádzajú v dedinách blízko hraníc a predstavujú bezprostrednú hrozbu pre izraelské komunity v severnom Izraeli,“ pokračovala izraelská armáda a dodala: „Operácia ‚Northern Arrows‘ bude pokračovať podľa situačného vyhodnotenia a súbežne s bojmi v Pásme Gaze a v iných oblastiach.“

In accordance with the decision of the political echelon, a few hours ago, the IDF began limited, localized, and targeted ground raids based on precise intelligence against Hezbollah terrorist targets and infrastructure in southern Lebanon. These targets are located in villages…

— Israel Defense Forces (@IDF) September 30, 2024