Mužské finále v pozemnom hokeji poznačila pozápasová bitka, hráč si neodpustil kontroverzné gesto

Holandskí reprezentanti v pozemnom hokeji sa po 24 rokoch radujú z triumfu na olympiáde. Väčší rozruch ako samotný štvrtkový zlatý úspech na OH 2024 v Paríži však v športovom svete vyvolala bitka, ktorá sa na ihrisku strhla po rozstrele, v ktorom „Oranjes“ zdolali Nemcov 3:1.

Spúšťačom hromadnej šarvátky bolo gesto autora rozhodujúceho holandského gólu Duca Telgenkampa smerom k súperovmu brankárovi. Zápas dospel do rozstrelu po tom, ako sa v riadnom hracom čase skončil remízou 1:1.

Strelec si neodpustil kontroverzné gesto

Nájazdy potom definitívne rozhodol Duco Telgenkamp, ​​ktorý prekonal brankára Jean-Paula Danneberga. Úspešný strelec si však neodpustil kontroverzné gesto. Dobehol k nemeckému gólmanovi a prstom pri ústach mu naznačoval, aby zmĺkol a následne ho ešte udrel po helme.

„Napísali sa nejaké články a my sme si to vzali veľmi osobne,“ vysvetľoval Holanďan svoje gesto nemeckému denníku Bild. Mal tým na mysli predzápasové vyhlásenia hráčov nemeckého tímu, že sa ich „Holanďania boja“.

Gesto spustilo na ihrisku hromadnú šarvátku. Nemecký hráč Niklas Wellen vletel do klbka oslavujúcich Holanďanov a po chvíli bol jedným z nich chytený pod krkom. Telgenkamp pokračoval v provokácii a na Wellena vyplazil jazyk.

Mimoriadne neúctivé správanie hráča

„Toto bola mimoriadne neúctivá vec, akú som kedy v športe zažil. Ako vôbec môžete byť takýmto zlým víťazom. Mohol prežiť najkrajší moment v živote, no namiesto toho sa naňho pri záverečnom ceremoniáli bučí,“ povedal k incidentu nemecký gólman Danneberg.

Pár desiatok minút po zápase mal už Telgenkamp emócie pod väčšou kontrolou. „Čo som urobil, nebolo práve pekné. Boli to emócie, ktoré v závere vzplanuli. Ale je to, ako to je. My sme víťazi. Keby som ho ešte stretol, tak sa mu ospravedlním,“ uviedol Telgenkamp.