Mladí Slováci už vedia, v ktorom koši budú pri žrebe domácich ME

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov už v úvode decembra spoznajú meno súperov na budúcoročných domácich majstrovstvách tejto vekovej kategórii. Zverenci trénera Jaroslava Kentoša budú pri žrebe figurovať vo štvrtom výkonnostnom koši, keďže spomedzi účastníkov turnaja majú najnižší koeficient.

Spomenutý žreb sa uskutoční v utorok 3. decembra o 19.00 h v Bratislave. Slovensko, ako organizátor budúcoročného európskeho šampionátu, má istotu miesta v základnej A-skupine.

„Na účely tvorbu harmonogramu zápasov základných skupín zaujme pozíciu A1. Pokiaľ však ide o výber potenciálnych súperov, ‚Sokolíci‘ sú zaradení do výkonnostných košov na základe rovnakých pravidiel ako všetkých zvyšných 15 účastníkov majstrovstiev Európy,“ upozornil oficiálny web Slovenského futbalového zväzu.

Európska futbalová únie (UEFA) rozdelila 16 účastníkov do štyroch košov podľa koeficientu na základe dosiahnutých výsledkov. Keďže Slováci neabsolvovali kvalifikáciu o postup na domáci turnaj, do hodnotenia sa im dvakrát počítala kvalifikácia o postup na ME 2023.

Už teraz je teda známe, že súpermi Slovákov v skupine nebudú rovesníci z Gruzínska, Slovinska ani Fínska. Z tretieho koša im môžu prižrebovať tímy Dánska, Rumunska, Poľska alebo Česka, z druhého koša výbery Nemecka, Francúzska, Ukrajiny alebo Talianska. A z najlepšieho koša to môžu byť reprezentácie Španielska, Anglicka, Portugalska alebo Holandska.

ME na Slovensku sa uskutočnia od 11. do 28. júna 2025, hostiť ich bude osem miest – Bratislava, Trnava, Dunajská Streda, Trenčín, Žilina, Košice, Nitra a Prešov.