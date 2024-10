Európsky šampionát futbalistov do 21 rokov na Slovensku sa blíži. Vieme, kto budú ambasádori turnaja

Ambasádormi futbalových majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov, ktoré sa na budúci rok uskutočnia na Slovensku, budú niekdajší reprezentanti Vratislav Greško a Marek Sapara.

Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik uviedol, že voľba ambasádorov bolo kolektívne rozhodnutie.

Minimálne postup zo skupiny

„Môžeme sa tešiť na množstvo skvelých a talentovaných hráčov. O to viac nás môže tešiť, že to bude na Slovensku. Španielsko, Anglicko či Nemecko vychovávajú veľké množstvo talentovaných hráčov. Myslím si, že ME v roku 2025 u nás to potvrdia,“ vyhlásil Sapara vo videu SFZ.

„Nie náhodou sa vraví, že vždy niekto prekvapí. Určite môžeme čakať nejaké prekvapenie. V prvom rade to však bude jeden skvelý šampionát, s množstvom hráčov, ktorí v blízkej budúcnosti budú hrať vrcholový futbal v top tímoch. Niektorí sú v nich už dnes,“ dodal Greško.

Bývalý hráč Interu Miláno či Bayeru Leverkusen zažil ako hráč európsky šampionát do 21 rokov na Slovensku v roku 2000. Slováci vtedy pod trénerom Dušanom Radolským skončili štvrtí a postúpili na olympijské hry v Sydney. Na budúci rok Greško predpovedá obrovskú divácku účasť.

„Verím, že slovenský tím pod vedením Jaroslava Kentoša môže byť čiernym koňom. Myslím si, že s podporou divákov, médií a SFZ budú mať neskutočnú motiváciu. Máme veľkú šancu minimálne na postup zo skupiny,“ podotkol Greško.

Výborná generácia

Podľa Saparu má Slovensko v „dvadsaťjednotke“ výbornú generáciu hráčov.

„Myslím si, že sa máme na čo tešiť a naša reprezentácia spraví dobrú stopu na týchto ME,“ skonštatoval účastník majstrovstiev sveta v roku 2010 v Juhoafrickej republike.

Dňa 22. októbra sa začal predpredaj pre registrovaných fanúšikov. Dosiaľ sa predalo 18 521 lístkov.

„Sme spokojní my aj UEFA,“ povedal prezident SFZ Kováčik. „Samozrejme, chceme viac. Začína sa predaj pre neregistrovaných, čiže pre všetkých fanúšikov.“

Spomenutý predpredaj pre neregistrovaných fanúšikov sa začal v utorok 29. októbra.