Mila Kunis a Michael Keaton bavia i dojímajú. Vlastne ťa mám rada, tati je práve v kinách

Život Grace sa obráti naruby, keď jej zavolá starnúci otec Andy Goodrich a požiada ju o pomoc. Nejde o to, že od nej nikdy nič nechcel, ani o to, že ho opustila jeho druhá manželka a matka ich deväťročných dvojčiat. Zarážajúce je, že žiada svoju dospelú dcéru, aby opatrovala o dvadsaťsedem rokov mladších nevlastných súrodencov, ktorých sotva pozná. Vlastne, ona poriadne nepozná ani jeho, pretože nikdy nebol otcom roka. Obaja sa tak ocitajú v úplne novej úlohe. Grace spoznáva otca, ktorého nikdy nemala, a Andy sa po prvý raz v živote stáva skutočným rodičom. Mila Kunis a Michael Keaton sú dojemní a zábavní v hlavných úlohách drámy Vlastne ťa mám rada, tati. Do slovenských kín si našli cestu dnes, s českým dabingom.

Vekový rozdiel medzi Grace a jej dvoma mladšími súrodencami je 27 rokov, takže ich spoločný otec je skôr vo veku starého otca. Aj Andy sa ním čoskoro stane, no zatiaľ má čo robiť, aby zvládol náročné podmienky moderného rodičovstva a rozvrh triednych stretnutí, na ktoré zostal sám. To, čo teraz zúfalo potrebuje, je pomoc jeho najstaršej dcéry Grace. Tá zasa celý život túži mať otca, akým v skutočnosti nikdy nebol. Teraz majú obaja šancu začať odznova. Pretože na konci príbehu záleží len na troch veciach: ako veľmi si miloval, ako slušne si žil a ako si sa vzdal vecí, ktoré ti ani neboli určené…

Foto: Bontonfilm

Michael Keaton, držiteľ dvoch Zlatých glóbusov, sa vrátil po rokoch na filmové plátno v komediálnej úlohe. A treba podotknúť, že je rovnako šarmantný ako vždy. Pre svoj veľkolepý návrat si nemohol priať lepšiu filmovú dcéru, než je Mila Kunis. Svoju kariéru odštartovala už ako pätnásťročná, keď zažiarila v populárnom sitkome Zlaté sedemdesiate. Práve na filmy zo sedemdesiatych a osemdesiatych rokov, ktoré kombinovali komédiu s drámou a svojou uveriteľnosťou vyvolávali slzy smiechu a dojatia, snímka Vlastne ťa mám rada, tati vlastne odkazuje. A to bez toho, aby bol príbeh o zblúdenom otcovi menej aktuálny. „Napísala som ho na telo Michaelovi Keatonovi a teším sa, že ho diváci opäť uvidia v žánri, ktorý sme si všetci zamilovali,“ prezradila Hallie Meyers-Shyer, ktorá nie je v komediálnom žánri žiadnym nováčikom. Sama si zahrala vo viacerých filmoch a v roku 2017 debutovala ako režisérka romantickou komédiou Who’s the One s Reese Witherspoonovou v hlavnej úlohe.

