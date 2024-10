NATO neplánuje v blízkej budúcnosti pozvať Ukrajinu do aliancie

Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) neplánuje „v krátkodobom horizonte“ pozvať Ukrajinu do aliancie, a to napriek tomu, že ide o prvý bod tzv. plánu víťazstva, ktorý predstavil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v snahe dopracovať sa k spravodlivému ukončeniu vojny na Ukrajine. V rozhovore pre Hlas Ameriky to povedala americká veľvyslankyňa pri NATO Julianne Smithová.

Na otázku o možnosti oficiálneho pozvania Ukrajiny do NATO americká veľvyslankyňa pripomenula postoj aliancie k „nezvratnej ceste Kyjeva k členstvu“. Smithová naznačila, že aliancia nie je v štádiu, keď zvažuje pozvanie v krátkodobom horizonte. Poznamenala však, že bude udržiavať kontakt s Ukrajinou a diskutovať o spôsoboch, ako pokročiť smerom k vstupu do aliancie.