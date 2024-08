Medzinárodná bezpečnostná konferencia GLOBSEC sa začala v Prahe, fórum otvoril prezident Pavel

V Prahe sa v piatok začal 19. ročník medzinárodnej bezpečnostnej konferencie Globsec. Ako na svojej webstránke informuje spravodajská televízia ČT24, fórum otvoril český prezident Petr Pavel, ktorý nad ním prevzal záštitu.

Účinnejšia pomoc Ukrajine

Česká hlava štátu vyzvala na ďalšiu podporu Ukrajiny. Pavel poznamenal, že stále existuje priestor na účinnejšiu pomoc, posilnenie protiruských sankcií a oslabenie schopnosti ruského priemyslu podporovať vojnu.

Na úvode konferencie vystúpila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Tá zase uviedla, že Európa musí mať prostriedky na vlastnú obranu a odstrašenie všetkých protivníkov.

Tohtoročný Globsec okrem nich privíta približne desať premiérov a prezidentov, napríklad fínsku hlavu štátu Alexandra Stubba či dánsku premiérku Mette Frederiksenovú.

Konflikt na Blízkom východe

Tiež sa zúčastní dvadsať ministrov obrany a zahraničia z Európy, Blízkeho východu či juhovýchodnej Ázie, experti aj predstavitelia disentu, ako napríklad ruský opozičník Vladimir Kara-Murza, ktorého nedávno prepustili z väzenia počas výmeny väzňov medzi Západom a Ruskom.

Medzi kľúčové témy podujatia budú ruská invázia na Ukrajine či konflikt na Blízkom východe. Debaty sa dotknú aj bezpečnostnej situácie v Afrike, kde sa viac etablujú proruské sily, či kybernetickej bezpečnosti a rozvoji umelej inteligencie.

Je to po prvý raz, čo sa Globsec neuskutoční v Bratislave, ale v Prahe. Za presunom do českej metropoly sú aj kapacitné dôvody, no i názorové nezhody medzi organizátormi a terajšou slovenskou vládou.