Hlavnou témou GLOBSEC-u v Prahe bude búrka v medzinárodných vzťahoch, tvrdí Vass (video)

Búrka v medzinárodných vzťahoch bude hlavnou témou medzinárodnej konferencie GLOBSEC Forum 2024, ktorá sa uskutoční 30. augusta až 1. septembra v Prahe. Povedal to prezident GLOBSEC-u Róbert Vass v relácii Miroslava Wlachovského Okno do sveta na portáli www.sita.sk.

„Zažívame najväčšiu disrupciu v medzinárodných vzťahoch za niekoľko dekád. Medzinárodný poriadok je testovaný na niekoľkých frontoch, a to nielen na Ukrajine, ale aj na Blízkom východe a v iných častiach sveta. Budúcnosť Západu závisí na tom, ako ustojíme tieto konflikty,“ hodnotí aktuálnu situáciu vo svete Vass.

Fungovanie medzinárodného poriadku

Zároveň prízvukuje, že musíme zabezpečiť, aby fungoval medzinárodný poriadok založený na medzinárodnom práve, ktorý sme vytvorili po druhej svetovej vojne. Na 19. ročník GLOBSEC Forum prídu významné osobnosti ako dánska premiérka Mette Frederiksen, fínsky prezident Alexander Stubb, ale aj balkánski a kosovskí lídri, ministri obrany Talianska, Grécka, Švédska či Poľska.

„Je veľmi dôležité, aby sa o budúcnosti Európy a transatlantických vzťahov nediskutovalo len v Washingtone, v Berlíne, v Londýne a v Bruseli, ale aby sme aj my zo Strednej Európy dokázali formovať túto medzinárodnú diskusiu,“ hovorí Vass.

Konanie konferencie v Prahe

Konferencia sa prvýkrát nebude konať v Bratislave, ale v Prahe pod záštitou českého prezidenta Petra Pavla. Zmena prišla v čase, keď sa súčasná slovenská vládna koalícia o GLOBSEC-u vyjadruje kriticky. Organizátori však uvažovali o zmene miesta konferencie už niekoľko rokov, pretože posledné roky ukázali, že v Bratislave je logisticky stále náročnejšie zorganizovať konferenciu takýchto rozmerov.

„Na GLOBSEC prichádza okolo 2 000 hostí z viac ako 80 krajín sveta. Výstupy, ktoré sú v medzinárodných médiách, sú každý rok hrubšie ako kniha Harryho Pottera,“ poukázal Vass. Ako dodal, Praha poskytuje nové možnosti pre rast tejto konferencie. Na Slovensku zostáva Tatra Summit.

„Stali sme sa stredoeurópskou inštitúciou a adekvátne k tomu my potrebujeme aj diverzifikovať naše aktivity, aby neboli všetky len na Slovensku. Preto budeme GLOBSEC tento rok organizovať v Prahe a rozmýšľame nad nejakou rotáciou po strednej Európe,“ hovorí Vass.

Podarilo sa dosiahnuť veľa

Ako prezident GLOBSEC-u zhodnotil, za dve dekády organizovania podujatia sa podarilo dosiahnuť naozaj veľa.

„Po prvé, priniesli sme tú veľkú medzinárodnú diskusiu aj do Strednej Európy, a tým pádom dávame hlas tomuto regiónu v globálnych záležitostiach. Ale zároveň sa nám podarilo aj veľa praktických vecí, môžem spomenúť napríklad stretnutie tureckého a gréckeho ministra zahraničných vecí v čase, keď mali napäté vzťahy,“ poukázal Vass. To isté sa podarilo napríklad aj pri kosovských a srbských predstaviteľoch, ktorí sa stretli na konferencii.

Ekonomický prínos

Podotkol, že ekonomický prínos pre Bratislavu bol obrovský. Organizácia si ho nechala vypočítať za 18 rokov, konzultovala to aj s Útvarom hodnoty za peniaze na ministerstve financií.

Výsledkom analýzy je, že konferencia prinesie v priebehu jedného mesiaca slovenskej ekonomike trojnásobok toho, čo stojí v nákladoch – a to je veľmi konzervatívny odhad. Zároveň vytvára pozitívny imidž Bratislavy a pozitívne správy o krajine na celom svete. Prináša k nám významných ľudí a investorov, ktorí by sem za normálnych okolností neprišli, poukazuje Vass.

„Mnohí z tých investorov investovali do slovenských a stredoeurópskych start-upov. A to sú všetko nevyčísliteľné výsledky a dôsledky aj tejto konferencie, ktorá dávala Slovensko a Bratislavu na mapu sveta,“ dodal.

Financovanie GLOBSEC-u

Na financovanie GLOBSEC-u je založený fundraising podobne, ako má Svetové ekonomické fórum alebo Mníchovská bezpečnostná konferencia. Viac ako 50 percent príjmov pochádza zo súkromných zdrojov, ďalších okolo 30 percent tvoria rôzne granty – medzinárodné, z EÚ. Ďalších 20 percent sú zdroje zo spolupráce s niektorými krajinami, štátmi a oficiálnymi inštitúciami.

„Keď sme organizovali GLOBSEC na Slovensku, nikdy sme nemali podiel zdrojov zo Slovenska viac ako 10 percent z celého rozpočtu. Dáva nám to neskutočnú nezávislosť v našom rozhodovaní. Nikto z partnerov, ktorých máme, nemôže zasahovať do obsahovej štruktúry alebo do toho, čo produkujeme,“ zdôraznil Vass.