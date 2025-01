McEnroe tvrdí, že Djokovič predstiera zranenie. Srbský šampión má odkaz pre pochybovačov

Po veľkolepom triumfe nad Carlosom Alcarazom a postupe do semifinále dvojhry na Australian Open sa opäť raz vynorili pochybnosti o tom, či je Novak Djokovič naozaj zranený alebo svoje zdravotné problémy len predstiera.

Po viditeľných problémoch s nohou, využití lekárskeho ošetrenia a strate prvého setu 4:6 v tom druhom ako keby prišiel na dvorec vynovený hráč.

Akoby iný hráč

Djokovič bol rýchlejší, agresívnejší a konštantnejší. Postupom času získal hernú prevahu a otočil výsledok na 3:1 na sety. Srbský fenomén po zápase priznal, že užil dve dávky liekov, ktoré zabrali a bolesť nohy (pravdepodobne stehenného svalu) zmizla.

„Znie to príšerne, že som si musel dať ešte jednu dávku liekov navyše, ale musel som. Začal som sa lepšie hýbať a našiel istotu v úderoch. Rovnako som využil to, že môj súper neudržal až na takej vysokej úrovni svoju hru od základnej čiary,“ vyhlásil Djokovič.

Nie je to prvýkrát

Trochu iný názor vyjadrili komentátori ESPN, americkí bratia John a Patrick McEnroeovci. Sedemnásobný grandslamový šampión John McEnroe sa nezdržal komentárov typu, že „Djokovič zázračne vyzdravel“ a že len „Predstieral svoje zranenie.“

„Nie je to prvýkrát, čo sme u Djokoviča videli túto rutinu. Nenechajte sa oklamať,“ povedal John McEnroe podľa webu tennis365.com. Keď 37-ročný Srb po skvelom výkone vyhral druhý set, McEnroeov brat Patrick sa Johna neveriacky opýtal:

„Očakával si, že sa to stane?“ Odpoveď bola: „Áno.“

Pochybnosti pochybovačov

Djokovič sa pre srbské médiá vyjadril, že večné pochybnosti patria k niektorým ľuďom, ktorí sa zameriavajú na jeho osobu.

„Pochybovanie nechávam na nich – nech pochybujú. Spochybnené sú len moje zranenia. Keď sú niektorí ďalší hráči zranení, sú obete, ale keď som to ja, predstieram to. Je to veľmi zaujímavé. Nemám pocit, že by som mal niekomu niečo dokazovať,“ vravel 24-násobný grandslamový šampión, ktorý v Mebourne Parku útočí na jedenásty titul. V piatok 24. januára na neho v semifinále čaká Nemec Alexander Zverev.

Djokovič čelil podobným obvineniam na Australian Open 2023, keď bojoval so zranením stehennej šľachy a vyhral toto podujatie po desiaty raz. Legenda austrálskej štvorhry Todd Woodbridge vtedy povedal, že Djokovič to so svojím zranením „preháňa“.

Príbeh, ktorý je iný

„Mám magnetickú rezonanciu, ultrazvuk a všetko ostatné, spred dvoch rokov aj teraz. Či to zverejním vo svojom dokumente alebo na sociálnych sieťach, závisí od toho, ako sa cítim. Možno to urobím, možno nie,“ vysvetlil Djokovič na svoju obranu a na adresu pochybovačov ešte dodal:

„V tejto chvíli ma naozaj nezaujíma, čo si ľudia myslia a čo hovoria. Je zábavné sledovať, ako pokračuje môj príbeh, ktorý je iný v porovnaní s ostatnými hráčmi, ktorí si prešli podobnými situáciami. Ale už som si na to zvykol a dodáva mi to silu a motiváciu. Takže im za to ďakujem.“