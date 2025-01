Stefan a Tara fandili otcovi až do konca. Djokovič reagoval: Milujem vás, ale nemali ste už spať? - VIDEO

Epický súboj Novaka Djokoviča s Carlosom Alcarazom vo štvrťfinále dvojhry mužov na Australian Open trval tri a pol hodiny a skončil sa pred jednou hodinou v noci triumfom Djokoviča 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Keď srbský víťaz rozdával úsmevy a poďakovanie do hľadiska Arény Roda Lavera, v istom okamihu bolo zjavné, že bol prekvapený prítomnosťou detí vo svojej lóži.

Z prestrihu bolo zrejmé, že 10-ročný Stefan a 7-ročná Tara v spoločnosti mamy Jeleny si víťazstvo svojho otca poriadne užívali, napriek tomu, že v Austrálii bola neskorá noc a už dávno mali spať.

„Som prekvapený, že moje deti sú stále tu,“ povedal Djokovič vo svojom pozápasovom interviiew s niekdajším šampiónom z Melbourne Jimom Courierom.

„Je super, že ma takto krásne podporujete a milujem vás, ale viete, koľko je hodín? Kedy pôjdete dnes spať?“ spýtal sa na diaľku 24-násobný grandslamový šampión, ktorý sa v semifinále v Melbourne Parku predstaví po dvanásty raz.

You’re on the clock, Novak 😅

Tara Djokovic’s reaction to her Dad’s late-night match is priceless 🕰️#AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/QqBKcAWi5h

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2025