Djokovič nie je z tohto sveta. V epickej bitke zdolal Alcaraza a postúpil do 50. semifinále na grandslame

Novak Djokovič zvládol ďalšiu veľkú tenisovú bitku do víťazného konca tak ako nespočetnekrát v minulosti. Vo štvrťfinále dvojhry na Australian Open v Melbourne vyradil Španiela Carlosa Alcaraza 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Zápas, v ktorom sa nehral ani jeden tajbrejk, sa hral 3 hodiny a 37 minút. Súperom Djokoviča v semifinále bude v piatok Nemec Alexander Zverev, ktorý si vo štvrťfinále poradil s Američanom Tommym Paulom 7:6 (1), 7:6 (0), 2:6, 6:1.

Djokovič po dvanásty raz postúpil do semifinále v Melbourne Parku a stále útočí na rekordný jedenásty titul z úvodného grandslamového turnaja sezóny a dvadsiaty piaty v súčte všetkých štyroch podujatí „veľkej štvorky“. Ešte pôsobivejšia je štatistika, že 37-ročný Srb vo svojej 77. účasti v hlavnej súťaži na grandslamovom turnaji päťdesiatykrát postúpil do semifinále.

Djokovič chýbal v semifinále v Melbourne od roku 2018 iba raz, to keď ho v roku 2022 vyhostili z Austrálie krátko pred začiatkom turnaja po porušení covidových opatrení aj austrálskych zákonov.

Djokovič prehral prvý set 4:6 a zdalo sa, že fyzicky nie je v poriadku a má problémy s pohybom. Neskôr sa však zlepšil vo výmenách, v ktorých trpezlivou hrou s nečakanými výpadmi nútil o 16 rokov mladšieho súpera k chybám. V dôležitých okamihoch, ako bol napríklad setbal na 2:1, Djokovič vytiahol zo svojho repertoáru najlepšie kúsky a napokon Alcaraza zdolal rovnako ako vlani vo finále olympijských hier v Paríži.

„Bol to jeden z najviac epických zápasov, ktoré som odohral na hlavnom dvorci v Melbourne Parku. Carlos je skvelý tenista aj človek a na rozdiel odo mňa má toho ešte veľa pred sebou. Chcem mu vyjadriť svoj obdiv a rešpekt. Ja som veľmi spokojný s tým, ako som sa vrátil do zápasu. Nechcem veľmi odkrývať svoje zdravotné problémy, lebo ešte pokračuje v turnaji. Vyrovnanie na 1:1 mi však dodalo psychické aj fyzické sily a na jeden a pol nohe som to nakoniec zvládol,“ povedal Djokovič v prvom pozápasovom rozhovore na dvorci Jimovi Courierovi.

Dvadsaťjedenročný Alcaraz nevyužil šancu stať sa najmladším tenistom v otvorenej ére, ktorý získa triumfy na všetkých štyroch grandslamových turnajoch. US Open vyhral v roku 2022, o rok neskôr pridal wimbledonský titul, ktorý vlani obhájil.

Minulý rok triumfoval aj na Roland Garros, ale prvenstvo na Australian Open sa mu zatiaľ vyhýba. Jeho maximom v Melbourne je práve štvrťfinále z rokov 2024 a 2025.