Fico sa podľa Šimečku správa ako cár, zasadnutie eurovýboru sa zmenilo na frašku

Zasadnutie Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti sa podľa predsedu opozičného Progresívneho Slovenska Michala Šimečka zmenilo na frašku.

Výbor zvolala opozícia, ktorá chcela od predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) vysvetlenie jeho stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve, a tiež informácie o ďalších krokoch Slovenskej republiky vyplývajúcich zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu.

Opozícia sa dostala k slovu až po hodine

Šimečka kritizoval, že opozícia sa dostala k slovu až po hodine, počas ktorej vystupoval len premiér a koaliční poslanci.

„Je mi ľúto, že sa z toho stala fraška, ale poďme využiť aspoň tých posledných pár minút,“ povedal na úvod svojho vystúpenia. V tom, čo povedal Fico, je podľa neho veľmi veľa lží, ktoré treba uviesť na pravú mieru – napríklad tvrdenie, že za zastavenie tranzite plynu môže Ukrajina alebo prezident Zelenskyj.

„Asi spolu budeme súhlasiť, pán predseda vlády, že ak by Vladimir Putin nerozpútal vojnu, ktorú považujete za hrubé porušenie medzinárodného práva, tak ten plyn naďalej tečie,“ povedal Šimečka.

Fico má len strašne veľa rečí

Fica sa tiež pýtal, kde nabral sumu 500 miliónov eur za tranzitné poplatky, keď EUSTREAM bol v strate minulý rok a mal tržbu 176 miliónov eur a objem plynu, ktorý prechádza cez naše územie, neustále klesá. Premiéra sa zároveň opýtal, čo majú slovenskí občania z jeho stretnutia s Putinom a čo reálne vyrokoval.

„Žiadali ste prímerie, to nie je. Hovorili ste s Putinom o plyne, no plyn netečie. Hovorili ste v Bruseli o peniazoch, žiadne peniaze nemáme. Máte strašne veľa rečí, ale nič z toho nie je,“ skonštatoval. Tiež sa pýtal, čo by mali slovenskí občania z recipročných opatrení proti Ukrajine, ktoré premiér navrhuje.

„Čo máme z toho, že zastavíme Ukrajine elektrinu? Myslíte si, že čím budete viac biť do prezidenta Zelenského, tak bude väčšia šanca, že bude plyn prechádzať ukrajinským územím? Veď to nedáva v diplomacii zmysel,“ poukázal Šimečka. Ako dodal, vedie ho to k otázke, že keď premiér neháji záujmy slovenských občanov, pre ktorých nevyrokoval nič, koho záujmy vlastne háji. „Nie sú to náhodou záujmy imperiálnej mocnosti?“ spýtal sa Šimečka.

Zelenskyj podľa Fica zrádza Európu

Fico mu odpovedal útokom a pripomenul mu, že bol odvolaný z funkcie podpredsedu parlamentu.

„Pán predseda, ja mám z vás hrôzu. Keď takýto ľudia ako vy chcú niekedy vládnuť tejto krajine, tak Pánboh ochraňuj celé Slovensko,“ uviedol Fico. Občan Slovenskej republiky musí podľa neho v prvom rade vidieť, „že sa zaoberáme vážnymi vecami, a nie blbosťami ako vy“, adresoval Šimečkovi.

„Ja v podstate nemusím nič robiť, nemusím ísť bojovať za plyn do Moskvy, ani do Bruselu, mám sedieť doma, lebo vy milujete prezidenta Zelenského. Ja ho nemilujem, ja si myslím, že zrádza Európu,“ vyhlásil.

Šimečka po eurovýbore povedal, že si z neho odnáša informáciu, že „celá táto aktivita nám nepriniesla nič“. Dodal, že premiér sa nemá správať ako cár.