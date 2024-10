Manchester United opäť dobabral dobre rozohratý zápas. Remízu ratoval nečakaný hrdina (video)

Futbalisti anglického klubu Manchester United sa len o vlások vyhli ďalšej zahanbujúcej prehre. V stretnutí hlavnej časti Európskej ligy na trávniku portugalského FC Porto to mali dobre rozbehnuté na trojbodový zisk, keď už v 20. minúte viedli 2:0.

Napokon v nadstavenom čase druhého polčasu vďaka striedajúcemu Harrymu Maguireovi získali aspoň remízu 3:3.

„You have to stick together.“@HarryMaguire93 issues a rallying cry after his late leveller in Porto ⤵️#MUFC || #UEL

— Manchester United (@ManUtd) October 4, 2024