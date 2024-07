Smútok z nedele vylieči len čas alebo medaila z krosu, pripustil tréner Elišky Mintálovej (foto)

Nedeľňajšie finále súťaže kajakárok vo vodnom slalome na olympijských hrách v Paríži vnieslo smútok do tímu slovenskej reprezentantky Elišky Mintálovej. Podarilo sa jej síce zopakovať 9. priečku z Tokia z leta 2021, trúfala si však na viac.

„V prvom rade sa Eliške musím poďakovať za bojovnosť. Všetci sme videli, že sa bila o medailu. Bohužiaľ, bol tam jeden ťuk na prvej bráne a prejazd 13 a 14 nám nevyšiel, ako sme chceli. Inak všetky ťažké pasáže prešla perfektne ako baby, ktoré išli na medailu. To nás asi stálo cenný kov. To je šport,“ zhodnotil jej tréner Peter Cibák mladší a vzápätí pokračoval: „Nemyslím si, že bola roztrasená, inak by neprešla ťažké kombinácie, ktoré zvládla vynikajúco.“ V cieli finále sa svojej zverenke poďakoval.

Obrovský kus roboty

„Olympiáda je vrchol viacročnej práce. Všetko sa rozhodne v jednom dni, Svetové poháre sa opakujú pravidelne, rovnako aj majstrovstvá sveta. Je to obrovský kus roboty, množstvu báb to dnes nevyšlo. Teraz trochu musí vyprchať smútok, podporíme našich kolegov. A pomaly sa začneme pripravovať na kros,“ prezradil.

„Eliška je profesionálka a verím, že to po dni či dvoch prehrmí. Sú to športovci a musia sa s tým vyrovnať. Je tu ďalší boj o medaily, čo sme doteraz nemali. Treba sa na to pripraviť. Je to mladá disciplína, ale mala tam nejaké úspechy. Bude tam všetko otvorené. V krose je veľa nepredvídateľných vecí. Ani nevieme, kto tam bude favorit. Treba sa na to len pripraviť a bojovať,“ myslí si Mintálovej tréner.

Nemožno porovnávať

Podľa Cibáka ml. nemožno porovnávať deviate miesta z Japonska a Francúzska. „V Tokiu mala zlomený prst a do sedemnástej bránky išla na zlato, ale v slalome sa veci môžu zvrtnúť hocikedy. Aj teraz vo finále šla Nemka Funková na medailu do predposlednej bránky a skončila vzadu. Teraz je isto väčšie sklamanie ako v Tokiu, lebo po úspechoch z ostatných rokov na to mala, veď bola majsterka Európy či vicemajsterka sveta,“ podotkol. Cibák na záver dodal, že Mintálovej sklamanie z nedele vylieči len čas. „Alebo medaila krosu,“ pripustil.