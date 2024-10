Malí podnikatelia a živnostníci čelia na Slovensku náročným výzvam v dôsledku nových opatrení

Nový konsolidačný balíček opatrení sa dotkne aj malých podnikateľov a živnostníkov na Slovensku. Prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov Vladimír Sirotka hovorí, že konsolidácia verejných financií je síce potrebná, no naznačuje, že niektoré zmeny môžu byť kontraproduktívne.

Zvýšené náklady podnikateľov

Zmena v rámci DPH by mohla podľa neho pomôcť gastrosektoru a agrárnemu sektoru, no iné položky zvyšujú náklady podnikateľov, ako napríklad transakčná daň.

Sirotka zdôrazňuje potrebu zjednodušenia administratívy a uvažuje o návrate k rovnej dani. „Pokúsiť sa to zjednodušiť, aby sme nezaťažovali malé podniky,“ navrhuje. Zároveň vyjadril potrebu regulácie a overovania kvalifikácie externých účtovníkov, keďže malé podniky často využívajú ich služby.

Otvorený dialóg

Šimon Ihnát zo Slovenskej živnostenskej komory volá zase po otvorení dialógu s vládou.

„Zvyšovanie daní sa dotkne podnikateľov, pre nás je dôležitý sociálny dialóg s vládou. Je potrebné, aby aj služby a pomoc od štátu fungovali,“ uviedol Ihnát, kritizujúc vládu za preskakovanie sociálneho dialógu s partnermi.

Sirotka tiež navrhuje možnosť využitia prebytočných štátnych budov na tvorbu nájomných bytov, čo by mohlo pomôcť stabilizovať pracovníkov. Zdôrazňuje, že samosprávy často nemajú na takéto prerábky čas ani prostriedky. Podľa neho by to mohlo zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku.