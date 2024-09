Fico pripúšťa zmeny v DPH pri dvoch opatreniach aj zmrazenie platov poslancov. Iba chcú ľuďom brať peniaze, povedal po stretnutí Šimečka (video+foto)

Na Úrade vlády sa konalo stretnutie premiéra Roberta Fica so zástupcami Progresívneho Slovenska (PS) a Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), aby rokovali o pripravovanom konsolidačnom balíčku. Stretnutia sa zúčastnili aj minister financií Ladislav Kamenický a vicepremiér Robert Kaliňák.

Strana SaS odmietla účasť. Uviedla, že nevidí zmysel diskutovať s Robertom Ficom za zatvorenými dverami. Hnutie Igora Matoviča na rokovanie nepozvali.

Sklamanie aj päť vlastných návrhov

Michal Šimečka po stretnutí vyjadril sklamanie z prístupu vlády. „Žiadna z našich požiadaviek, pokiaľ ide o šetrenie, nebola prijatá,“ povedal s tým, že zástupcovia vlády neprejavili záujem o ich návrhy.

„Iba chcú ľuďom brať peniaze na zvýšení DPH,“ vyhlásil predseda PS, ktorý zároveň zopakoval výzvu, aby vláda šetrila najmä vo svojich rezortoch. Šimečka ďalej vyzval vládu, aby prenechala moc opozícii, ak nezvláda konsolidáciu.

KDH na stretnutí predstavilo vlastných päť konsolidačných návrhov, medzi ktoré patrí napríklad zníženie počtu zamestnancov vo verejnom sektore a zlepšenie výberu daní. Ako povedal predseda KDH Milan Majerský, rokovanie malo zmysel a verí v pozitívne výsledky.

Fico žiadne konktrétne návrhy nepočul

Predseda vlády Robert Fico nepočul od zástupcov Progresívneho Slovenska a Kresťanskodemokratického hnutia žiadne konkrétne návrhy ku konsolidácii verejných financií. Ako uviedol pre médiá po utorkovom stretnutí s lídrami Progresívneho Slovenska a Kresťanskodemokratického hnutia, predstavitelia oboch opozičných subjektov si uvedomujú, že konsolidácia je nevyhnutnosť. Opozičné predstavy však podľa neho neriešia nič.

„My sme považovali za veľmi správne pozvať predstaviteľov opozície na toto stretnutie, lebo som to chcel počuť na vlastné uši, či naozaj sú tak nepripravení, ako to vyzerá v médiách, keď sa ich pýtame v rôznych diskusných reláciách. Alebo či to je z ich strany iba nejaká hra,“ povedal Fico. Doplnil, že predstavitelia opozície absolútne nevedia, kde by získali 2,7 miliardy eur potrebných na konsolidáciu.

So zmrazením platov poslanov suhlásí

„Jediné konkrétne opatrenie, ktoré môžem dnes oznámiť je, že žiadajú zmraziť platy poslancov a členov vlády, s čím ja súhlasím, nemám s tým žiadny problém,“ vyhlásil premiér.

Pokiaľ ide o neúčasť strany Sloboda a Solidarita na stretnutí, podľa Fica sa predseda liberálov Branislav Gröhling pravdepodobne obával, že mu premiér položí otázku, prečo má „zhniť v base hneď vedľa Kočnera“.

„On asi pochopil, že by táto otázka nepochybne na tomto stretnutí padla, ale ja si myslím, že hlavný dôvod, pre ktorý pán Gröhling neprišiel, je preto, lebo SaS má veľkú mieru zodpovednosti na tom, v akom stave sme dostali verejné financie v roku 2023,“ dodal Fico.