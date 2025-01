Londýnsky Arsenal akútne hľadá útočníka. S kým sa tréner Arteta radí pri výbere posíl? - FOTO, VIDEO

Tréner Mikel Arteta z anglického futbalového klubu Arsenal z Londýna priznal, že s vlastnými hráčmi konzultuje príchod prípadných nováčikov do mužstva. „The Gunners“ by do konca prestupového obdobia chceli do mužstva získať kvalitného útočníka.

Dôvodom sú vážne zranenia Gabriela Jesusa či Bukaya Saku, čo by mohlo ohroziť ambíciu Arsenalu stíhať FC Liverpool na čele tabuľky Premier League.

A práve Londýnčania sú jediným klubom z Top 6, ktorý nemá vo svojom kádri strelca s dvojciferným počtom gólom v tejto sezóne. Najlepším je aktuálne osemgólový Kai Havertz.

Nevyhnutné posilnenie ofenzívy

Arteta požiadal vedenie klubu o posily pred sobotňajším ligovým súbojom na pôde trápiaceho sa Wolverhamptonu.

„Stratili sme dvoch veľmi dôležitých hráčov Bukaya Saku a Gabriela Jesusa. Chýbajú nám gól, chýbajú nám ľudia, chýbajú na možnosti v ofenzíve. Je to úplne jasné,“ priblížil hlavný kouč.

„Aktívne hľadáme správneho hráča. Nie hocijakého. Musí to byť niekto, kto nás spraví lepšími a bude mať dopad na celý tím,“ pokračoval Arteta. Čas majú v Londýne do pondelka 3. februára.

„Potrebujeme pomoc, lebo nás je málo. V tíme sa s tým snažíme vyrovnať. Musíme však urobiť to, čo je správne pre klub,“ spresnil.

Hľadá cenné informácie

Španielsky kormidelník potvrdil, že o možných posilách hovorí aj s hráčmi zo súčasného kádra. Práve futbalisti totiž majú informácie cennejšie ako sú počítačové a štatistické údaje.

„Sú to napríklad správy o tom, ako sa hráč správa, keď sa mu napríklad strelecky nedarí a neskóruje v šiestich či siedmich dueloch. To sú informácie, ktoré ma zaujímajú,“ poznamenal.

Vzápätí však pokračoval: „Sledujem rozhovory s hráčmi, ktorí sú bez gólu niekoľko duelov, potom pozerám na to, aké góly dávajú a proti komu, zaujíma ma ich kontext. Skórujú v prvom alebo druhom polčase? Len pravačkou, alebo aj hlavou? Strieľajú góly z otvorených pozícií? Má hráč dostatok fyzického kontakt v súčasnej lige? Ide o mnoho faktorov. A tieto cenné informácie má len niekto, kto s daným hráčom strávil veľa času. Vždy to tak robím.“

Boj o titul?

Arteta tiež verí, že Arsenal môže reálne bojovať s Liverpoolom o titul, aj keď má ich konkurent náskok šiestich bodov a jeden duel k dobru.

V predchádzajúcich dvoch sezónach „The Gunners“ skončili vždy na druhej priečke za Manchestrom City.