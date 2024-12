Arsenal Londýn po víťazstve nad Ipswichom poskočil na 2. miesto, jediný gól stretnutia strelil Kai Havertz

Futbalisti Arsenalu Londýn vyhrali v piatkovom zápase anglickej Premier League 2024/2025 nad Ipswichom Town najtesnejším rozdielom 1:0, vďaka čomu sa v tabuľke posunuli na 2. miesto. Na vedúci FC Liverpool, ktorý odohral o zápas menej, strácajú „kanonieri“ šesť bodov.

Jediný gól stretnutia strelil Kai Havertz v polovici prvého polčasu po prihrávke od Leandra Trossarda. Neskôr mal Arsenal množstvo šancí na zvýšenie náskoku, ale nakoniec zostalo pri výsledku 1:0. „Každé mužstvo je ťažké prekonať. Hráči súpera bojovali jeden za druhého. Nakoniec z toho bolo takéto víťazstvo,“ povedal Havertz.

Arsenal je teraz druhý o bod pred tretím FC Chelsea a s dvojbodovým náskokom pred štvrtým Nottinghamom Forest. V nasledujúcom období sezóny sa mužstvo trénera Mikela Artetu bude musieť naučiť hrať bez hviezdnej opory Bukaya Saku, ktorý si počas uplynulého víkendu v dueli proti Crystalu Palace roztrhol stehenný sval.

Arteta povedal, že bude mimo hry „mnoho týždňov„. „Má za sebou procedúry a všetko dopadlo dobre, ale, bohužiaľ, nebude s nami dlhé týždne. Bude to viac ako dva mesiace. Neviem presne, ako dlho. Bude to záležať od toho, ako sa začne hojiť tkanivo jazvy a od toho, ako sa bude vedieť pohybovať. To je veľmi ťažké predpovedať,“ skonštatoval Mikel Arteta.

Španiela však môže tešiť skutočnosť, že žiadne iné mužstvo si v tejto sezóne Premier League neudržalo viac čistých kont (7) ani neinkasovalo menej gólov (16) ako Arsenal. „The Gunners“ si po prvý raz od decembra 2021 udržali čisté konto v štyroch po sebe idúcich domácich zápasoch v najvyššej anglickej súťaži.