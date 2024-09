Liberáli navrhujú zmeniť rokovací poriadok, aby v budúcnosti nemohla prejsť hulvátskym spôsobom ďalšia novela Trestného zákona

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predkladá do Národnej rady SR návrhy na zmenu rokovacieho poriadku parlamentu. Ako uviedol v pondelok na tlačovej besede predseda SaS Branislav Gröhling, Slovensko čelí nárastu krádeží vďaka novele Trestného zákona, ktorú schválila vládna koalícia.

Navrhované zmeny v rokovacom poriadku majú zabrániť tomu, aby sa v budúcnosti dala v parlamente pretlačiť podobná „promafiánska novela takýmto hulvátskym spôsobom, ako to spravili poslanci koalície, ktorí ani nevedeli, za čo hlasujú, a teraz pociťujú dopad tejto novely“.

Návrhy sa dajú rozdeliť do troch okruhov

Návrhy sa podľa Ondreja Dostála z klubu SaS dajú rozdeliť do troch okruhov. Prvý sa týka kvality a predvídateľnosti legislatívneho procesu, druhý kontrolnej funkcie parlamentu voči vláde a pri voľbe verejných funkcionárov a tretí okruh tvoria praktické návrhy na zlepšenie podmienok pre prácu poslancov. Dostál upozorňuje na to, že koalícia schvaľuje dôležité zákony v skrátenom legislatívnom konaní, aj keď na to nie sú žiadne dôvody.

„Navrhujeme preto, aby sa prísnejšie posudzovali návrhy na schválené legislatívne konanie a aby museli byť splnené nielen mimoriadne okolnosti, ale musia byť aj vopred nepredvídateľné. Pretože mimoriadna okolnosť je, aj keď Slovensko mešká s transpozíciou nejakej smernice, ale keď si to vláda zapríčiní sama, tak to nie je vopred nepredvídateľná okolnosť,“ uviedol Dostál. SaS preto chce, aby návrhy na skrátené legislatívne konanie boli presnejšie a konkrétnejšie odôvodnené.

Vylúčenie možnosti skracovania rôznych lehôt

Strana tiež navrhuje prísnejšie posudzovanie tzv. prílepkov, ktorými sa novelizuje iný návrh zákona, ako je prerokúvaný zákon. Navrhuje, aby bolo konkrétne vysvetlené, akým spôsobom návrh súvisí s prerokúvaným návrhom zákona. Strana tiež chce, aby v prípade pochybností, či ide o prílepok, alebo nie, posúdil daný návrh ústavnoprávny výbor parlamentu. Liberáli ďalej navrhujú vylúčenie možnosti skracovania rôznych lehôt, ktoré sú v zákone o rokovacom poriadku.

„Napríklad o pozmeňovacích návrhoch sa má hlasovať najskôr 48 hodín po ich predložení a v prípade schválenia pozmeňovacích návrhoch v druhom čítaní sa má o návrhu zákona v treťom čítaní hlasovať až na druhý deň,“ hovorí Dostál. Prax je ale taká, že hlasovanie v treťom čítaní nasleduje takmer vždy v ten istý deň, ako bol návrh schválený v druhom čítaní.

„Navrhujeme, aby bolo zavedené pripomienkové konanie aj k poslaneckým návrhom zákonov a aby sa v tej súvislosti predĺžilo druhé čítanie vo výboroch z 30 na 60 dní, čo by spomalilo legislatívny proces,“ dodal Dostál.

Zmeny pri Hodine otázok v parlamente

Ďalšie zmeny chce SaS zaviesť pri pravidelnej štvrtkovej Hodine otázok v parlamente. Navrhuje, aby sa prvé dve otázky na premiéra žrebovali z otázok, ktoré položia opoziční poslanci, čím sa zabráni tomu, že opozícia nebude mať priestor klásť otázky. Zdôvodňujú to tým, že koaliční poslanci pripravujú „podlízavé otázky“.

Tiež chce, aby členovia vlády vopred informovali o svojej neúčasti na Hodine otázok. Verejné vypočutia v parlamente by sa podľa SaS mali konať pri všetkých verejných funkcionároch. Dnes je to napríklad pri kandidátoch na generálneho prokurátora či na ústavných sudcov. V rámci tretieho okruhu návrhov chce SaS napríklad zrušiť zákaz používania obrazovej prezentácie v rozprave.

„Navrhujeme, aby aj predsedajúci mohol vystúpiť s faktickou poznámkou. Tiež navrhujeme, aby pozmeňujúci návrh mohol byť prečítaný aj počas vystúpenia poslanca, nielen na jeho záver,“ doplnil Dostál.