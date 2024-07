Koalícia chce ešte viac umlčať opozíciu, Gröhling reaguje na úvahy o zmene rokovacieho poriadku (video)

Úvahy o zmene rokovacieho poriadku Národnej rady SR prišli v čase, keď sa rokovalo o rozsiahlej novele Trestného zákona začiatkom tohto roka. Uviedol to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling s tým, že koalícia neumožnila opozícii konzultovať o predložených zmenách, pripomienkovať a neotvárali sa ani parlamentné výbory.

Chcú ich ešte viac umlčať

Líder SaS tvrdí, že opozícia preto využila rokovanie parlamentu a vo vysokom počte sa prihlasovali do rozpravy.

„Toto koaličným poslancom vadilo, preto prišli s tým, že sa musí upraviť rokovací poriadok, aby nás ešte viac umlčali. Očakávam za tým to, že budú chcieť úplne umlčať opozíciu a takýmto spôsobom upraviť jednotlivé paragrafy,“ uviedol na štvrtkovej tlačovej besede Gröhling.

Koalícia si aj tak presadí svoje

Zároveň spomínal na zmeny rokovacieho poriadku, ktoré sa v minulosti diali pod taktovkou vtedajšieho predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS).

„Vtedy sa diskutovalo čisto iba o horálkach a o tom, či si do pléna môžem doniesť vodu. Viete, že za ostatné dni riešil, že na počítačoch máme samolepky, a to mu vadilo. Neviem, čo mu bude vadiť tentokrát. Keď budem mať kravatu vo farbe strany SaS, tak mi to zakáže alebo keď sme potetovaní, tak si to budem musieť dať odstrániť?“ zamýšľa sa šéf liberálov. Dodal tiež, že zrejme si každá strana pripraví vlastné návrhy k zmene rokovacieho poriadku. Zároveň však tvrdí, že koalícia si aj tak presadí svoje.