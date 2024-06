Letnú dovolenku plánuje až 71% Slovákov, najobľúbenejšia destinácia obyvateľov sa nemení

Letná dovolenka v roku 2024 zostáva pre Slovákov vysokou prioritou. Aj tohtoročný predletný prieskum ukázal, že až 71 % obyvateľov Slovenska plánuje alebo zvažuje tento rok vycestovať na dovolenku do rôznych tuzemských a zahraničných destinácií. Viac ako polovica obyvateľov sa chystá na dovolenku do zahraničia, a to prevažne na európske pláže.

Zatiaľ čo mnohí vyhľadávajú slnečné pobrežia Stredomoria, ďalší objavujú menej známe, no rovnako atraktívne miesta v Európe. Tretina obyvateľov plánuje dovolenku na Slovensku. Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry Go4insight o tom, ako Slováci plánujú stráviť letné dovolenky, tento trend naznačuje, že Slováci sú ochotní investovať do svojho oddychu.

Medziročný nárast

Medziročný nárast o dva percentuálne body tých, čo sa chystajú na dovolenku v letných mesiacoch, podľa prieskumnej agentúry naznačuje silnú túžbu po oddychu a cestovaní, a to napriek nedávnym ekonomickým výzvam. Rast reálnych miezd v tomto roku túto túžbu len podporuje.

„Po predošlých letných sezónach, kedy bolo cestovanie výrazne ovplyvnené pandémiou, sú tohtoročné dovolenkové plány omnoho konkrétnejšie a premyslenejšie. Až 23 % obyvateľov Slovenska už má svoju dovolenku objednanú a polovica z nich dokonca aj zaplatenú,“ uviedol partner Go4insight Rastislav Kočan s tým, že tento podiel predstavuje takmer tretinu všetkých, ktorí plánujú letnú dovolenku.

Nerozhodní Slováci

Ďalších 16 % Slovákov má už konkrétnejšie plány, ako stráviť tohtoročné leto, hoci zatiaľ ešte neurobili finálne rezervácie. Najväčšia skupina, ktorá tvorí tretinu populácie, plánuje letnú dovolenku, no zatiaľ si ju nestihli nijak zorganizovať ani hlbšie premyslieť.

„To naznačuje, že značná časť obyvateľov ešte stále váha a vyčkáva na vhodný okamih alebo lepšie podmienky na rozhodnutie. Necelá polovica potenciálnych letných dovolenkárov tak stále nie je úplne rozhodnutá o destinácii svojej letnej dovolenky,“ priblížil expert.

Chorvátsko naďalej vedie

Na letnú dovolenku sa chystajú najmä rodiny s deťmi, naopak, neplánujú ju väčšinou ľudia vo veku nad 60 rokov. Hlavným trendom aj tohto leta sú pláže južnej Európy a stredomorské oblasti. Do Chorvátska chce ísť 15 % celej populácie, teda viac ako štvrtina tých, čo plánujú nejakú letnú dovolenku v zahraničí.

Chorvátsko tak podľa prieskumu zostáva našou jednoznačne najobľúbenejšou zahraničnou destináciou, pričom záujem o túto krajinu pri Jadranskom mori opäť narástol. Do Turecka, Grécka a susedného Česka plánuje v lete vycestovať 7 %, do Talianska 6 % slovenských dovolenkárov.

Dovolenka na Slovensku

„Zvýšená túžba po dovolenkovaní pri mori neznižuje dopyt po domácom cestovnom ruchu. Dovolenku na Slovensku plánuje približne rovnaký podiel ľudí ako v roku 2023,“ poznamenal Rastislav Kočan.

Na Slovensku plánuje stráviť svoju letnú dovolenku tretina obyvateľov. „Slovensko tak zostáva najčastejšou letnou destináciou Slovákov. Avšak, menej ako polovica tých, ktorí nejakú dovolenku cez leto plánujú, zvolí pobyt v domácom prostredí,“ dodal odborník.

Spoločnosť Go4insight zorganizovala prieskum piaty rok za sebou, a to medzi obyvateľmi Slovenska vo veku 15 – 79 rokov na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov v máji 2024. Prieskum realizovala kombináciou osobného a online dopytovania.