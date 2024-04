K moru v karavane? Pozrite si trailer novej rodinnej komédie Prázdniny s Broučkem, ktorá vstúpi do kín o mesiac

Tento rok sa pôjde k moru v štýlovom obytnom aute. Natešená foodblogerka Monika si už plánuje, ako z čerstvých rýb, kalamárov a kreviet nakúpených na chorvátskom trhu nakrúti špeciálnu jadranskú epizódu, jej muž Honza sa zasa vidí na pláži s fľašou oroseného piva, kým deti zabavia animačné programy. No sotva sa vydajú na cestu, prichádza jeden karambol za druhým. Nič však nemôže prekaziť ich dovolenku!

Trailer:

Obľúbená herečka a speváčka Bára Poláková a herec Lukáš Príkazký sa vydávajú do Chorvátska s karavanom. A nielen takým hocijakým! Nečakané dedičstvo im prihrá karavan, ktorý sa odjakživa volá Brouček. A Jadran sa zdá byť na dosah… Cestou ich však čaká množstvo prekvapení a nečakaných zážitkov, s ktorými nepočítali. V ďalších úlohách sa predstavia Tomáš Jeřábek, čerstvý držiteľ Českého leva, Michal Isteník, Martin Sobotka, Pavel Zedníček, Marie Ludvíková, Pavel Nový a Patrik Děrgel.

Foto: Bontonfilm

„Ty si vybral miesto, kam pôjdeme, a ja som vybrala spôsob, ako sa tam dostaneme,“ Bára Poláková alias foodblogerka Monika sprisahanecky žmurká na svojho manžela Honzu, ktorého hrá Lukáš Příkazký, a odmieta zaradiť spiatočku. Nič na tom nemení, že on jej nadšenie nezdieľa a najradšej by sa čo najskôr schladil orosenou plechovkou piva na pláži v Chorvátsku. Tento rok sa pôjde k moru s karavanom Broučkom. Jednoducho exkluzívna dovolenka. Alebo nie? Neklimatizovaný červený obytný automobil pripravil horúce chvíle v horúcom lete nielen filmovým hrdinom, ale aj samotným filmárom. „Tak ako najväčšie filmové hviezdy, aj Brouček bol často svojhlavý a štáb sa musel prispôsobovať jeho náladám. Skoro by som povedal, rozmarom,“ hovorí pobavene producent filmu Pavel Vácha. Práve on stojí za filmami Párty Hárder, Keby to lepšie horelo a Prišla v noci. Posledná menovaná čierna komédia získala tri Ceny českej filmovej kritiky vrátane tej za najlepší film. Snímka získala aj dve z ôsmich nominácií na Českého leva. Získala ho za najlepšiu réžiu a najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe.

Foto: Bontonfilm

„Chcel som nakrútiť čisto českú komédiu pre celú rodinu. Film, v ktorom sa každý divák ľahko spozná v niektorej z postáv. A bude sa na neho rád pozerať nielen v lete, ale aj keď vonku mrzne,“ hovorí režisér Jiří Matoušek.

Foto: Bontonfilm

„S Jiřím a Pavlom sa poznám už niekoľko rokov, preto ma potešilo, keď mi zavolali a ponúkli mi hlavnú úlohu Moniky. Rozprávali sme sa spolu o scenári a štáb bol plný ich kamarátov, takže na pľaci vládla pohoda a pokoj. A to mi prinieslo spomienky na detstvo. S našimi sme hneď po revolúcii išli na dovolenku v karavane a bolo to veľké dobrodružstvo. Stále si z toho výletu pamätám nejaké drobnosti,“ opisuje svoje pocity z nakrúcania obľúbená herečka a speváčka Bára Poláková.

Foto: Bontonfilm

Úsmevnú rodinnú komédiu Prázdniny s Broučkem uvedie do kín Bontonfilm 2. mája 2024.

Foto: Bontonfilm

Informačný servis