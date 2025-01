Legendárny Zidane ako nástupca Deschampsa? Nič nie je potvrdené, ale je to jasná voľba

Legendárny Zinedine Zidane je bližšie ako kedykoľvek predtým k tomu, aby prevzal opraty francúzskeho národného tímu vo futbale.

Vzhľadom na to, že Didier Deschamps, ktorý bol na čele trénerského štábu Les Bleus od roku 2012, by mal po majstrovstvách sveta 2026 odstúpiť, zintenzívnili sa špekulácie o jeho nástupcovi. Všetky oči sa upierajú na „Zizoua“, muža, ktorý sa výrazne zapísal do histórie futbalu ako úspešný hráč aj tréner.

Už niekoľko rokov je Zidanovo meno v centre pozornosti pri diskusiách o národnom tíme. Trojnásobný víťaz Ligy majstrov s Realom Madrid a bývalý majster sveta z roku 1998 Zidane je považovaný za ideálneho kandidáta na nástupcu Deschampsa.

Francúzska futbalová federácia (FFF) doteraz nepotvrdila konkrétne rozhovory na túto tému.

Prezident FFF Philippe Diallo na nedávnej tlačovej konferencii označil Zidana za „pamätníka francúzskeho a svetového futbalu“ a zároveň ocenil jeho výnimočné výsledky ako trénera.

„Nástupníctvo Deschampsa sa bude riešiť v pravý čas, no je jasné, že Zidane má ´pole position´,“ uviedol Diallo.

Toto vyhlásenie mnohí vnímajú ako implicitné potvrdenie jeho príchodu.

Zidane sa nikdy netajil záujmom o post hlavného trénera Francúzska. Od svojho odchodu z Realu Madrid v roku 2021 odmietol niekoľko ponúk od prestížnych klubov vrátane francúzskeho futbalového giganta Paríž Saint-Germain.

Zrejme preto, aby sa zameral na potenciálnu možnosť spolupráce s francúzskym národným tímom. Táto strategická voľba odráža jeho hlboký vzťah k dresu s trikolórou a kohútom a jeho ambíciu prispieť k jeho sláve.

„Pre priaznivcov sa zdá, že Zidanovo vymenovanie je takmer nevyhnutné. Jeho prirodzené vedenie, taktická vízia a schopnosť riadiť hviezdy boli dokázané znova a znova. Pod jeho vedením si Real Madrid nielen vybojoval veľké tituly, ale ukázal aj schopnosť udržať si jednotnú skupinu uprostred mediálneho a športového tlaku,“ napísal web footboom1.com.