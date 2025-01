Deschamps odstúpi z postu trénera francúzskej reprezentácie. Kedy tak učiní?

Hlavný tréner francúzskej futbalovej reprezentácie Didier Deschamps odstúpi z funkcie po majstrovstvách sveta v roku 2026, keď skončí platnosť jeho súčasného kontraktu. V utorok to agentúre AFP povedal zdroj z prostredia francúzskeho národného mužstva a v stredu to potvrdil aj samotný kouč.

„Bude to rok 2026,“ povedal Deschamps pre francúzsku televíziu TF1. „Som tam od roku 2012. Plánuje sa, že tam budem do roku 2026. Do najbližších majstrovstiev sveta. Tam sa to skončí, pretože to raz skončiť musí. V mojej mysli je to jasné,“ dodal.

Deschamps doviedol „Les Bleus“ k titulu majstrov sveta v roku 2018 a stal sa tretím v histórii, ktorý vyhral „mundial“ ako hráč a manažér.

Francúzsko priviedol do troch veľkých finále

V roku 2012 prevzal Deschamps národný tím po Laurentovi Blancovi a celkovo doviedol Francúzsko do troch veľkých finále, pričom vo finále Eura 2016 prehral s Portugalskom a na majstrovstvách sveta 2022 podľahol Argentíne.

Deschamps bol kapitán, keď Francúzi vyhrali svoje prvé majstrovstvá sveta na domácej pôde v roku 1998. V súčasnosti 56-ročný Deschamps už vytvoril rekord, keďže je najdlhšie slúžiacim trénerom francúzskeho A-mužstva.