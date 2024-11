Legendárny tréner San Antonia sa zrejme úplne zotaví. Dátum návrat sa však nestanovil (foto)

Člen basketbalovej Siene slávy Gregg Popovich sa zotavuje z mozgovej príhody, ktorú predstavitelia tímu NBA San Antonio Spurs označili ako miernu.

Sedemdesiatpäťročný charizmatický tréner by sa mal zrejme úplne zotaviť. Zatiaľ však neexistuje časový plán jeho návratu na lavičku San Antonia.

Chýbal vo viacerých zápasoch

Podľa klubových zdrojov Popovich prekonal mozgovú príhodu už 2. novembra v domácej aréne Spurs. Po pár dňoch začal s rehabilitáciami a vierou, že sa úplne uzdraví. Tím nezverejnil žiadne ďalšie podrobnosti o tom, s akými následkami mŕtvice, a či vôbec, má čo do činenia.

V čase jeho zdravotnej absencie ho zastupuje Mitch Johnson, zatiaľ naposledy to bolo vo víťaznom zápase proti Washingtonu 139:130. Bol to siedmy duel v sérii bez Popovicha na lavičke.

Exceloval v ňom mladý francúzsky pivot Victor Wembanyama, autor 50 bodov a šiestich doskokov. San Antonio je s vyrovnanou bilanciou 6-6 na desiatej priečke Západnej konferencie NBA.

Podpora a líderstvo

„Je to náročné obdobie pre nás všetkých, ale Gregg sa má dobre. Bojuje a teší sa na návrat do práce. Chýba nám jeho líderstvo, ktoré cítime na každom kroku, keď je s nami. Všetci sme tu pre neho, ak by potreboval podporiť,“ uviedol generálny manažér Spurs Brian Wright podľa AP.

Popovich je líder viacerých trénerských štatistík v NBA. Vyčnieva tá o najväčšom počte získaných zápasov.

Do dnešného dňa ich nazbieral 1 388 a všetky s tímom San Antonio Spurs. Ako hlavný tréner tam pôsobí 26. sezónu, dovedna s pozíciou asistenta 29 sezón.

Množstvo úspechov

Basketbalistov z druhého najľudnatejšieho mesta štátu Texas priviedol k piatim víťazstvám v NBA a americkú basketbalovú reprezentáciu k triumfu na olympijských hrách v Tokiu v roku 2021.

„Je samozrejmé, že sa o Popa bojím. Verím však, že tvrdo pracuje na svojom návrate. Verím jemu aj ľuďom, ktorí sa o neho starajú,“ uviedol 224 cm vysoký mladík v drese Spurs Wembanyama.