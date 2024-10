Pospíšil strelil gól a na ďalší prihral, Honzek debutoval v NHL (video)

Päť zápasov druhého hracieho dňa v NHL prinieslo aj slovenskú radosť. V hre boli traja slovenskí hokejisti. Dvaja bodovali, jeden strelil aj gól a Samuel Honzek absolvoval víťazný debut v profilige.

Hokejisti Calgary s dvojicou Slovákov Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom predviedli skvelý obrat vo Vancouveri z 0:3 a 1:4 na 6:5. Víťazný gól strelil v predĺžení Connor Zarry po prihrávke Martina Pospíšila.

Give them a map 😮‍💨 pic.twitter.com/56kEAecdJ0 — Calgary Flames (@NHLFlames) October 10, 2024

Ten predtým strelil aj gól, keď v 43. min znížil na 3:4 a naštartoval svoj tím k obratu v tretej tretine.

Pospíšil predviedol aj dva bloky a jeden bodyček, zápas skončil s plusovým bodom.

Solídny debut

Debut v NHL zažil Samuel Honzek, ktorý nebodoval. Na ľade strávil 13 minút a 11 sekúnd a pripísal si plusový bod, strelu, blok a dva bodyčeky.

Flames vyhrali zápas, v ktorom prehrávali o tri góly, prvýkrát od 31. októbra 2019. Ako šiesty tím NHL za ostatných 35 rokov to dokázali v prvom zápase sezóny.

Bojujú až do konca

„Mohli sme to zabaliť, ale my bojujeme do konca. Veríme vo svoje schopnosti bez ohľadu na to, kto je súper a ako sa zápas vyvíja,“ uviedol kapitán Calgary Mikael Backlund na webe NHL.

„Po spackanej prvej tretine sme začali byť zodpovednejší. A po strelenom druhom góle to zrazu bola zábava,“ vyhlásil tréner Calgary Ryan Huska.