Klubová legenda Manchestru United má u Rashforda jasno. Scholes: Čím skôr odíde, tým lepšie - FOTO

Jedna z legiend anglického futbalového klubu Manchester United si myslí, že reprezentačný útočník Marcus Rashford by mal dostať zákaz vstupu do hráčskej šatne A-tímu.

Podľa niekdajšieho stredopoliara Paula Scholesa sklamal 27-ročný zakončovateľ svojich spoluhráčov.

Vyradený z kádra

Rashford za „Red Devils“ nenastúpil od 12. decembra 2024, keď ho tréner Rúben Amorim vyradil z kádra na všetky nasledujúce stretnutia s výnimkou jedného, v ktorom sa však nedostal na hraciu plochu.

Po víkendovom ligovom súboji dokonca hlavný kouč vyhlásil, že väčšiu šancu zahrať si má aktuálne aj 63-ročný tréner brankárov Jorge Vital.

V debate sa vyjadril jasne

Scholes, ktorý s United získal 11 ligových titulov, priblížil svoj pohľad na situáciu na sociálnych sieťach v diskusii „The Overlap Fan Debate“.

„Myslím si, že Marcus svojim prístupom sklamal mnoho ľudí a myslím si, že to sa tréner snaží povedať,“ uviedla legenda a pokračovala: „Je potrebné hľadieť na mladíkov, ktorí vidia 27-ročného Marcusa, ktorý zjavne netrénuje správne.“

Príbeh z minulosti

Priniesol aj pohľad do minulosti, z čias najslávnejších.

„Pamätám si, keď som pred rokmi povedal trénerovi Alexovi Fergusonovi, že nechcem hrať v zápase proti Arsenalu. Povedal mi: ‚Najhoršia vec, ktorú si urobil, je, že si sklamal svojich spoluhráčov‘. To ma to naozaj zasiahlo, pretože takto som o tom nepremýšľal. A teraz si myslím, že Marcus Rashford robí presne to isté. Neodmieta síce hrať, ale v tom, ako sa správa a ako trénuje, istým spôsobom hovorí, že do toho nechce byť zapletený,“ povedal Scholes.

Vplýva na mladíkov

Na margo uvedeného teda poznamenal, že by mal byť Rashford vykázaný z hráčskej šatne.

„Je tam okolo mnoho mladíkov a tí všetko vidia. Takže čím skôr odíde, tým lepšie,“ dodal.

Odchod do iného veľkoklubu?

Okrem Scholesa sa kriticky vyjadril aj niekdajší obranca Rio Ferdinand, podľa ktorého pre Rashforda už nie je cesta späť.

V súvislosti s možným odchodom Marcusa Rashforda z Manchestru United sa spomínajú veľkokluby naprieč Európou – FC Barcelona, ​​Borussia Dortmund či AC Miláno.

Na Old Trafforde má pritom zmluvu do leta 2028 s týždenným platom 300-tisíc libier, čo je v prepočte necelých 360-tisíc eur.