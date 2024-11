Kane dúfa, že MS 2026 nebudú jeho labutia pieseň v drese Anglicka. Má motiváciu pokračovať (foto)

Kapitán anglickej futbalovej reprezentácie Harry Kane dúfa, že majstrovstvá sveta v roku 2026 nebudú jeho poslednou príležitosťou reprezentovať Anglicko. Hoci už dosiahol rekordný počet 69 gólov v 103 zápasoch, otázky o jeho budúcnosti sú čoraz častejšie.

Kane však tvrdí: „Nemyslím si to. Sú určité predstavy o tom, že keď dosiahnete 30 rokov, vaša kariéra sa blíži ku koncu. Podávam však najlepšie výkony, aké som kedy podával, a tak sa aj cítim.“

Nedíva sa príliš dopredu

Kaneovi v pondelok odhalili sochu a nástennú maľbu v jeho niekdajšom mládežníckom klube Ridgeway Rovers na východe Londýna.

Keď dostal otázku, či budú majstrovstvá sveta v roku 2026 jeho poslednou akciou v anglickom drese, odvetil: „To si nemyslím. Nerád sa pozerám príliš dopredu a v kariére som sa nikdy nepozeral. Majstrovstvá sveta budú vzrušujúce. V Amerike to bude neuveriteľná príležitosť a pokúsime sa vyhrať turnaj.“

Bude socha aj pred Wembley?

Kane začal hrať v Ridgeway Rovers ako päťročný a vraví, že socha sa mu páči. „Je to celkom zvláštne, aby som bol úprimný. Toto sú veci, na ktoré som nemyslel, keď som bol mladý. Všetko to začalo tu a boli to stavebné kamene mojej kariéry. Toto je veľká inšpirácia pre chlapcov a dievčatá, ktorí hrajú.“

Na otázku, čo bude potrebné, aby mal sochu pred Wembley spolu s Bobbym Mooreom, anglickým kapitánom majstrov sveta z roku 1966, Kane odpovedal: „Myslím si, že na to musíme vyhrať veľký turnaj.“