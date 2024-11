Anglicko také niečo nezažilo 94 rokov. V dueli proti Írsku sa stalo čosi nevídané

Anglickí futbalisti v nedeľu spečatili postup do A-divízie Ligy národov. V záverečnom dueli svojej skupiny v „béčku“ potrebovali na prienik vyššie zdolať Írov. To sa napokon „Albiónu“ podarilo, hoci po prvom polčase svietila na ukazovateli skóre remíza 0:0. Po prestávke sa však mužstvo dočasného kouča Leeho Carsleyho rozbehlo a aj zásluhou početnej výhody vyhralo 5:0.

Anglicko obsadilo vo svojej skupine 1. miesto pred druhým Gréckom, pričom pri rovnosti bodov rozhodlo skóre zo vzájomných duelov. Domácich vo Wembley nasmeroval na víťazstvom kapitán Harry Kane, keď v 53. minúte premenil pokutový kop.

Prvýkrát od roku 1930

„Bolo to pre nás naozaj dôležité víťazstvo. V prvom polčase to bolo náročné, ale do druhého sme vstúpili s oveľa väčšou energiou a pokračovali sme v tom až do konca,“ vyhlásil Kane. Po kanonierovi Bayernu Mníchov sa do streleckej listiny zapísali už len hráči, ktorých by pred stretnutím málokto tipoval.

Postupne skórovali Anthony Gordon, Conor Gallagher, Jarrod Bowen a Taylor Harwood-Bellis, pričom všetci štyria si otvorili strelecký účet v najcennejšom drese. Od roku 1930 sa pritom v Anglicku nestalo, že by v jednom zápase zaznamenali prvý reprezentačný gól hneď štyria hráči. Pred 94 rokmi sa tiež stalo také niečo, akurát v dueli Anglicka proti Severnému Írsku.

Špecifický nádych pre Carsleyho

Pre kouča Carsleyho mal nedeľňajší duel špecifický nádych. Nielen preto, že to bola jeho derniéra v pozícii dočasného trénera na lavičke finalistu tohtoročných ME, ale tiež preto, že ako Ír čelil „svojim“. V minulosti ako stredopoliar nastúpil za Írsko v 40 zápasoch a zahral si na MS 2002.

„Chcel som len, aby bolo vzrušujúce sledovať hru a útočenie anglického mužstva,“ povedal Carsley, s ktorého prácou bol spokojný aj generálny riaditeľ anglickej Futbalovej asociácie (FA) Mark Bullingham. „Lee splnil v šiestich zápasoch hlavný cieľ, ktorým bol postup do najvyššej kategórie Ligy národov. Hráči si užili prácu s Leem a jeho tímom.“