Kampaň pred voľbami do EP bola podľa Hojsíka poznačená atentátom na Fica. Zároveň sa rozhodovalo o tom, či zostane Slovensko proeurópske (video)

Kampaň pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP) bola podľa znovuzvoleného europoslanca Martina Hojsíka (Progresívne Slovensko) poznačená atentátom na premiéra Roberta Fica.

Tento čin označil za hrozný a odsúdeniahodný. Dodal, že okrem iného bola kampaň svojím spôsobom aj o tom, kam bude smerovať Slovensko.

Akým výzvam bude čeliť EÚ?

„Čo je pre mňa veľmi smutné a rád by som debatoval o hlbších európskych témach. Ale v súčasnej situácii bola kampaň naozaj do veľkej miery o tom, či Slovensko ostane proeurópske, alebo sa takpovediac otočí na východ a bude ho to ťahať von z Európy, smerom k Putinovi,“ vyjadril sa opätovne zvolený europoslanec pre agentúru SITA.