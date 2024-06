Maďarská aliancia považuje výsledok v eurovoľbách za neúspech, zvolí si nové vedenie

Sprava v popredí: Predseda Republikovej rady strany Peter Pandy, predseda politickej strany Magyar Szövetség - Maďarská aliancia Krisztián Forró a poslanec NR SR a líder strany do volieb do Európskeho parlamentu József Berényi počas tlačového brífingu strany Magyar Szövetség - Maďarská aliancia po Republikovej rade strany na tému: Kandidátka strany do volieb do Európskeho parlamentu v centrále strany Magyar Szövetség - Maďarská aliancia v Bratislave. Bratislava, 24. február 2024. Foto: archívne, SITA/Milan Illík