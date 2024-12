Ježiš Kristus sa narodil ešte pred Kristom. O Vianociach u nás koluje viacero mýtov - VIDEO

Ak ide o Vianoce, jestvuje u nás viacero fundamentálnych mýtov. Upozornil na to italianista a teológ Ľubomír Švorca. V rozhovore pre agentúru SITA vysvetlil, kedy a kde sa vlastne Ježiško narodil, a ktorý sviatok kresťania pokladajú za najdôležitejší.

Ako teológ podotkol, každý z nás je naučený, že náš letopočet sa počíta od narodenia Ježiša Krista. Poznáme ho teda „pred Kristom“ a „po Kristovi“.

„Možno preto niektorých prekvapí, keď teraz poviem, že Ježiš Kristus sa narodil niekedy medzi rokom 4 a 7 pred Kristom. Čiže Ježiš Kristus sa narodil pred Kristom,“ uviedol teológ a vysvetlil, prečo je tomu tak.

Chyba pri výpočte

Švorca priblížil, že mních Dionýzius Exiguus v 6. storočí zaviedol kresťanský kalendár, ktorým datoval začiatok letopočtu od Ježišovho narodenia (Anno Domini – „Rok Pána“).

„Pri výpočte však urobil chybu, keďže nezohľadnil historické údaje, napríklad vládu kráľa Herodesa,“ uviedol Švorca s tým, že vo svojich výpočtoch tak niektoré veci nevzal do úvahy, a vzhľadom na vtedajšie vedecké poznanie ich do úvahy ani nemal ako vziať.

„Ale už napríklad vieme, že v tom čase vládol Herodes. A Herodes zomrel v roku 4 pred Kristom. Čiže logicky to nejako nesedelo,“ doplnil teológ. Podľa Evanjelia podľa Matúša totiž vládol kráľ Herodes počas Ježišovho narodenia. Herodes však zomrel v roku 4 p.n.l., čo znamená, že Ježiš sa musel narodiť ešte pred týmto rokom.

„Rovnako, moderná veda nám hovorí aj o svetelných úkazoch, ktoré by sa mohli podobať Betlehemskej hviezde,“ podotkol Švorca a vysvetlil, že mohlo ísť o jasnú kométu, ktorá bola niekedy v roku 5 pred Kristom. „Alebo išlo o konjunkciu planét Saturn a Jupiter, čo tiež odkazuje na tento rámec rokov 4 až 7 pred Kristom,“ doplnil teológ.

Kde sa narodil Ježiš Kristus?

Teológ upozornil, že presný deň narodenia Ježiša Krista nie je známy, aj keď sa už tradične verí, že sa narodil 25. decembra, čo je súčasne oslavovaný deň v kresťanskom svete. Realita je však taká, že nevieme presne, ktorý deň sa Ježiš Kristus narodil.

Švorca vysvetlil, že 25. december bol pravdepodobne zvolený v 4. storočí, aby sa prepojil s pohanskými oslavami zimného slnovratu a sviatkom Natalis Solis Invicti (Narodenie Neporaziteľného Slnka).

Podľa slov teológa tu v podstate došlo k zámene symboliky. „Slnkom už nie je rímsky boh ale Ježiš Kristus. A môžeme to vidieť aj na prvokresťanských náhrobkoch kde sa už Kristus znázorňuje ako Slnko,“ dodal Švorca.

Teológ upozornil, že viaceré vyobrazenia, ak ide o narodenie Ježiša Krista, nie sú úplne presné. Vidíme to najmä na tom, ako vyzerajú betlehemy. „Jeden z mýtov je, že sa zrazu niekde zjavili jasličky, boli tam traja králi a zvieratká, spievali tam všetci koledy a podobne. V skutočnosti to tak ale nebolo a odohrávalo sa to celé v jaskyni,“ upozornil Švorca.

Mnoho ľudia si súčasne myslia, že najvýznamnejším kresťanským sviatkom sú Vianoce. Podľa Švorcu je to práve preto, že Vianoce prežívame zo všetkých sviatkov najintenzívnejšie. Nie je to však pravda. V kresťanstve je najvýznamnejším sviatkom Veľká noc.