Vedeli ste, že v Taliansku nechodí Mikuláš? Italianista priblížil, kto deťom nosí sladkosti - ROZHOVOR

Aj napriek tomu, že veľa ľudí putuje do Talianska za svätým Mikulášom, ktorý je pochovaný v meste Bari, sladkosti tu deťom nenosí. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal italianista a teológ Ľubomír Švorca. Ako vysvetlil, Mikuláš bol síce biskupom v Turecku, no v 11. storočí priniesli jeho pozostatky do Bari.

V Taliansku je svätý Mikuláš veľmi oslavovaný, no podľa teológa nie takým spôsobom, ako u nás na Slovensku.

„V Taliansku je skôr patrónom, môžeme povedať, že detí nejakých nespravodlivo súdených ľudí, námorníkov a podobne. Ale ak by ste sa talianskeho dieťaťa spýtali, čo mu priniesol Mikuláš, tak by ostalo začudované, že čo by mu mal Mikuláš priniesť,“ doplnil italiansta.

V Taliansku nosí darčeky ježibaba Befana

Švorca vysvetlil, že to, čím na Slovensku začíname advent, a to je práve príchod Mikuláša, tak tým sa advent v Taliansku končí. Ako spresnil, v Taliansku deti dostávajú darčeky 6. januára. Nechodí však Mikuláš, ale dobrá ježibaba, ktorú v Taliansku volajú Befana.

To, že Befana nosí darčeky sa spája s legendou. „Podľa legendy Befana stretla Troch kráľov, ktorí boli na ceste do Betlehema, aby sa poklonili malému Ježiškovi. Stratili sa a Befana im ukázala, kadiaľ majú ísť. Traja králi chceli, aby išla s nimi, no ona odmietla. To však oľutovala a odvtedy každý rok chodí a nosí darčeky deťom a dúfa, že jedno z nich bude Ježiško,“ priblížil Švorca.

Befana je zvyčajne zobrazovaná ako stará žena, ktorá lieta na metle, a podobne ako na Slovensku Mikuláš, nosí deťom darčeky alebo uhlie podľa toho, či boli dobré alebo zlé. Táto tradícia má podľa teológa korene v kresťanských aj pohanských zvykoch.

Na Sicílii verili, že sladkosti deťom nosia aj zosnulí

Podľa Švorcu sa so sviatkami v Taliansku viažu aj ďalšie zaujímavé veci. Keď sa hovorí o spomienke na zosnulých, tak na Sicílii verili, že sladkosti nosia deťom aj zosnulí.

„Ale potom, ako na Sicíliu prišli americké vojská počas druhej svetovej vojny, tak toto už išlo do úzadia. Befana je však v Taliansku veľmi silná. Svätý Mikuláš sa tu spája skôr s inými legendami,“ dodal italianista.

Prečo na Slovensku chodí Mikuláš?

To, že Mikuláš u nás každoročne nosí darčeky, rovnako vzniklo na základe legendy. Táto legenda je podľa teológa veľmi dobre známa aj v Taliansku. Ako Švorca priblížil, Mikuláš bol biskupom v meste Myra na prelome tretieho a štvrtého storočia.

„V tom čase sa nemohla žena vydať, kým nemala na veno. Podľa legendy bola jedna chudobná rodina. Otec si zúfal, že čo bude s tými jeho dcérami,“ uviedol teológ a pokračoval, že hrozilo totiž, že dcéry predá do otroctva.

„Svätý Mikuláš, ktorý bol biskupom, ich chcel zachrániť, tak tajne hádzal tri noci po sebe tri mešce so zlatom cez okno ich domu. Tie podľa legendy padali do čižiem, ktoré sa pod oknom sušili. A takto vznikla návšteva Mikuláša,“ doplnil italiansta a uzavrel, že Mikuláš bol vždy známy tým, že je štedrý.

V rozhovore sa ďalej dozviete:

kto je Ľubomír Švorca a ako sa dostal od teológie k italianistike

aký je rozdiel medzi Mikulášom a Santa Clausom

aké sú rozdiely v príprave na Vianoce v Taliansku a na Slovensku

čo jedia Taliani na Vianoce

akú tradíciu majú v Taliansku betlehemy

ako vyzerajú vianočné trhy v Taliansku

ako Taliani prežívajú Vianoce a čo pre nich znamená rodina

kedy si v Taliansku dávajú vianočné darčeky

aký je rozdiel medzi Pandoro a Panettone

odkiaľ sa vzali Vianoce a ako vieme, kedy sa narodil Ježiš Kristus

prečo pravoslávni slávia Vianoce až 6. januára

ako vyzerá Nový rok v Taliansku a aké šialené zvyky sa s ním spájajú

Rozhovory zo štúdia SITA si môžete vypočuť aj na —> Spotify