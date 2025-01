Jarjabek: Niektorí poslanci si myslia, že nikto nie je dôležitejší ako oni - ROZHOVOR

Či budú alebo nebudú predčasné voľby podľa poslanca Dušana Jarjabka (Smer-SD) záleží v tejto chvíli len od strany Hlas-SD a Slovenskej národnej strany (SNS).

Plnenie programového vyhlásenia vlády

Jarjabek v rozhovore pre agentúru SITA doplnil, že to závisí od toho, či si všetci tí, ktorí sú poslancami týchto strán, uvedomia v rámci svojich klubov, čo je pre nich to najdôležitejšie. Či budú alebo nebudú plniť programové vyhlásenie vlády a tam už jednoducho žiadny kompromis neexistuje, lebo to už bolo raz schválené.

„Viete, mnohí tí poslanci sa pozerajú ráno do zrkadla pri tom holení, či keď si čistia zuby a majú pocit, že nikto dôležitejší v tom zrkadle nie je, ako práve ten, na ktorého sa pozerajú. A to je kameň úrazu. Títo ľudia si neuvedomujú, že o rok, dva či tri, v tom následujúcom volebnom období, po nich neštekne ani pes. A to hovorím z pozície toho človeka, ktorý je v tom parlamente najdlhšie, tých 26 rokov a hovorím to s plnou vážnosťou, že uvedomte si, koľko tých poslancov tam bolo, o ktorých dnes nikto nevie,“ skonštatoval Jarjabek.

Parlament je rovnaký ako spoločnosť

Parlament je podľa poslanca Dušana Jarjabka zrkadlo spoločnosti. „Je presne taký istý, aká je spoločnosť a keď v tej spoločnosti je, ja neviem, päť percent gaunerov, tak aj v tom parlamente je päť percent gaunerov, ktorých tí gauneri v tej spoločnosti volia. Takto to treba brať, s týmto treba rátať a s tým treba jednoducho pracovať. Proste to tak je,“ uviedol a dodal, že „vy sa v tom parlamente dokonca niekedy neuveriteľne hanbíte za to všetko, čo tam odznie. Za to všetko, ako sa tam chovajú, tí poniektorí tiež poslanci“.

Podľa Jarjabka, to sú ľudia, ktorí do dnes majú problémy prispôsobiť sa a vedieť aj počúvať iných, čo majú iný názor ako oni.

„Tá forma niektorých ľudí v parlamente je taká, že keďže ste slušný človek, tak na to nechcete reagovať, nemôžete na to reagovať, lebo by ste sa vlastne dostali na tú istú úroveň. Samotná rozprava v parlamente zvyčajne už nie je nikdy o obsahu, ale je o forme a to preto, lebo ten dotyčný, tou treťou vetou vás ľudský urazí,“ povedal Jarjabek s tým, že to dáva aj zlé meno samotnému parlamentu, lebo ľudia začínajú od neho bočiť.

V rozhovore sa preberali aj tieto témy:

vzťah Slovenska a Ukrajiny

cesta premiéra Roberta Fica do Moskvy

situácia na ministerstve kultúry

vplyv médií na politiku

prečo vôbec išiel Dušan Jarjabek do politiky

